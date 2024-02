El padre de Taylor Swift, acusado de agredir a un paparazi que molestaba a su hija

El padre de la cantante Taylor Swift está siendo investigado por la Policía australiana tras la supuesta agresión por parte de éste a un paparazi. El incidente ocurrió en Sidney, poco después del concierto de la artista en esta ciudad. "Un hombre de 71 años presuntamente agredió a un hombre de 51 años en muelle de Neutral Bay (en el norte de Sídney) alrededor de las 2.30 de la madrugada (15.30 GMT del lunes) antes de abandonar el lugar", explicó la Policía del estado de Nueva Gales del Sur en un primer comunicado remitido a Efe.

Los agentes identificaron al presunto agresor, Scott Swift, aunque no dieron más detalles de lo que provocó el incidente. Ninguno de los implicados requirió tratamiento médico. Según informa la CNN, la persona agredida es el fotógrafo Ben McDonald, que trataba de fotografiar a la cantante a bordo de un yate en el puerto de Sidney. Parece que el detonante fueron las amenazas de la prensa a un miembro de su personal. Según el relato del fotógrafo, el equipo de seguridad de Swift puso un paraguas en su cara para evitar que la fotografiara mientras caminaba por el embarcadero hacia otro vehículo. Cuando la artista se había ido, un hombre se enfrentó a McDonald y le dio "un puñetazo en las costillas", aseguró el denunciante. "No sabía quién era, pero miré a las fotografías y lo vi de la mano con Taylor y era su padre", afirmó. "Fue un choque. Nunca me había pasado en 26 años", agregó.

Taylor Swift continúa su gira por Asia donde aún le quedan seis conciertos en Singapur para posteriormente dar el salto a Europa, a primeros de marzo.

Con su gira Eras Tour, la artífice de éxitos como "Anti-Hero", "Shake it off" o "Love story" va camino de romper récords en la industria musical con una facturación estimada de 1.000 millones de dólares.