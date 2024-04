¿Por qué Kourtney Kardashian sigue tomando leche materna?

Lo ha confesado ella misma. Kourtney Kardashian emplea su propia leche materna como remedio casero natural cuando se encuentra en mal estado. En un storie compartido en sus redes sociales, la hermana de Kim Kardashian compartió una foto de ella misma tumbada y un texto en el que aclaraba que no se encontraba bien y que había optado por tomar un vaso de su propia leche. En la imagen se ve a Kourtey con un gesto de aprobación con el dedo, dando a entender que le había sentado fenomenal.

Pero no es la única. También Kim Kardashian, la más mediática del clan Kardashian, la toma. Fue en uno de los episodios del reality "Keeping Up Wth the Kardashian", en 2013, cuando se vio a la empresaria tomar leche materna para tratar la psoriasis.

Khloe Kardashian se apuntó a este remedio casero, llegando a admitir que creía que su hermana Kourtney se "excitaba" al sacarse leche y permitir que otros la probaran. Incluso desveló que deseaba que los hijos de su hermana se alimentasen con ella, lo que abrió todo un debate en sus redes sociales.

Desde E! News advierten de que es un remedio natural que se utiliza desde hace años pero que conlleva riesgos. "La leche materna es rica en nutrientes, vitaminas y propiedades protectoras antibacterianas e inflamatorias", explica al medio la doctora Sherry Ross, obstetra y ginecóloga.

"Pero las variables que afectan a la composición de la leche materna de cada persona incluyen desde su estado de salud a la dieta que lleve a cabo en ese momento, su propia reserva [de esos nutrientes, vitaminas, etc.] y a que lleve unas correctas prácticas higiénicas", añade.

Por lo que, "al ser la leche materna un fluido corporal, siempre va a existir un riesgo de que transmita enfermedades infecciosas como la hepatitis B y la hepatitis C, el VIH, la sífilis o el citomegalovirus".