Kourtney Kardashian comparte un tierno momento con su hijo Rocky vestida con una lujosa bata de Versace

Kourtney Kardashian, la famosa estrella de reality de 44 años, ha derretido corazones en Instagram una vez más al publicar una dulce instantánea junto a su recién nacido, Rocky Thirteen Barker.

Aunque su marido, Travis Barker, de 48 años, no está presente en la foto, Kourtney aprovechó la oportunidad para compartir un momento íntimo y elegante con su hijo. En la imagen, aparece envuelta en una lujosa bata Versace bordada en blanco y dorado, valorada en $550, mientras abraza amorosamente a su pequeño, creando un momento inolvidable de maternidad. A pesar de que el rostro de Rocky está oculto, se puede apreciar su coordinación con su madre, luciendo un traje completamente blanco.

Albornoz barroco Versace Versace

En la instantánea, Kourtney optó por un look fresco y natural, prescindiendo del maquillaje, lo que generó numerosos comentarios sobre lo joven y radiante que luce la madre de cuatro hijos.

Este tierno momento llega unas semanas después del nacimiento de Rocky, momento que los orgullosos padres celebraron compartiendo una serie de fotografías del recién llegado a la familia. La publicación de Kourtney desató una oleada de elogios de sus seguidores, quienes no dejaron de comentar lo increíble que se veía y cómo parece desafiar el paso del tiempo.

Mientras algunos bromearon sobre si la imagen era un retroceso en el tiempo, otros elogiaron la apariencia eternamente joven de la estrella de Keeping Up with the Kardashians. Sin duda, esta publicación confirma una vez más que la maternidad le sienta maravillosamente a Kourtney Kardashian.