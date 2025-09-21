JK Rowling consigue reunir para su cumpleaños a una mítica banda de los 70 que llevaba años sin tocar

La escritora británica JK Rowling celebrará su 60º cumpleaños con una fiesta que promete entrar en la historia de la música y el espectáculo. En su finca privada de Killiechassie, en Perthshire (Escocia), la autora de Harry Potter ha logrado lo que parecía imposible: reunir a los legendarios Fleetwood Mac para un concierto exclusivo, marcando su primer recital conjunto desde 2019.

La celebración, prevista para el primer fin de semana de noviembre, tendrá una temática inspirada en el universo de James Bond y se extenderá durante dos días. Un total de 200 invitados asistirán al evento, descrito por fuentes cercanas como “sin escatimar gastos”, en un entorno de máxima privacidad y seguridad, con estrictas medidas como la retención de dispositivos móviles.

El regreso de Fleetwood Mac cobra especial relevancia tras el fallecimiento de Christine McVie en 2022 y las declaraciones de Stevie Nicks sobre el incierto futuro de la banda. La disponibilidad de Nicks en noviembre ha sido clave para avanzar en la organización del concierto, que podría convertirse en un momento histórico para los seguidores del grupo.

La finca de Killiechassie, adquirida por Rowling en 2001, ya ha sido escenario de otras celebraciones memorables, incluyendo actuaciones de artistas como Blondie. Esta nueva velada, sin embargo, destaca por su ambición y simbolismo, al reunir a una de las bandas más influyentes del rock en un entorno íntimo y exclusivo.

A pesar de las controversias públicas que han rodeado a Rowling en los últimos años, especialmente por sus opiniones sobre cuestiones transgénero, la organización del evento sigue adelante con discreción. Un portavoz de la escritora ha declinado hacer comentarios, alimentando el misterio en torno a la celebración.

Fleetwood Mac, un regreso para la historia

Fleetwood Mac es una de las bandas más emblemáticas del rock de los años 70, reconocida mundialmente por su álbum Rumours (1977), que marcó una generación con temas como “Go Your Own Way” y “Dreams”. Tras décadas de éxito, rupturas internas y cambios de formación, el grupo había dejado de actuar en conjunto desde su último concierto en San Francisco en 2019. La muerte de la teclista Christine McVie en 2022 parecía haber cerrado definitivamente el capítulo de presentaciones en vivo. Sin embargo, la fiesta de cumpleaños de JK Rowling podría convertirse en el escenario de su regreso histórico, con la posible participación de miembros icónicos como Stevie Nicks, en lo que sería un momento inolvidable para los fans y para la historia de la música rock.