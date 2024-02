Sebastián Yatra: "Si tuviese una relación de más de un año tendría ganas de ser infiel aunque esté enamorado"

El cantante colombiano Sebastián Yatra se ha confesado "A solas con..." Vicky Martín Berrocal y ha revelado que ha tenido "la sensación de amor y de sufrimiento" desde que era pequeño. En un momento de confesión muy íntima, el artista le ha revelado a la diseñadora que en el colegio se sentía morir por "una rubita", de la que ni siquiera ahora recuerda el nombre. Además, ha explicado que aún tiene "la viva imagen" de su boda y de formar una familia con muchos hijos junto a una niña que iba a su colegio pero a la que nunca fue capaz de hablar. Esa timidez la fue venciendo y su primera relación estable llegó a los 21 años con Sofía, una chica colombiana a la que dedicó "No hay nadie más". En su época de universitario conoció a Julia de cuya relación surgió "Cómo mirarte".

Pero realmente solo ha estado enamorado en dos ocasiones. Las dos con mujeres muy conocidas en el mundo de la música como Tini Stoessel y Aitana. Con la primera rompió tras la pandemia al sentir que perdía su "individualidad"; y con Aitana, el pasado mes de noviembre, tras un año de relación. "Estas dos relaciones ha sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito", ha reflexionado con Berrocal.

Además, Yatra ha contado que siempre ha sido fiel, pero sus relaciones no han durado nunca más de un año. "Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: 'Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien'". Y el intérprete de "Tacones Rojos" se ha sincerado al no descartar tener una relación abierta ya que "uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados".