Sophie Turner acusa a Joe Jonas de “secuestrar” a sus hijas y él responde muy contundente

Joe Jonas y Sophie Turner protagonizaban una pareja idílica, pese a su juventud, y es que daban pasos agigantados en su romance. Pasaron por el altar, tuvieron dos niñas y tras cuatro años de relación han anunciado su divorcio, el cual se habían propuesto que fuese amistoso, para evitarles dolor a ambos y así proteger también la integridad de sus pequeñas. Sin embargo, la guerra ha estallado y parece que se avecinan batallas judiciales y mediáticas por doquier. Y es que la actriz ha denunciado al cantante porque, supuestamente, mantiene retenidas a sus hijas, imposibilitando que estén al lado de su madre. Algo que él, rápidamente, ha desmentido a través de un comunicado de prensa.

Joe Jonas y Sophie Turner, en la gala de Oscar larazon

El aún matrimonio está enfrentado por cuestiones relacionadas con sus hijas. Esto ha obligado al cantante a emitir un escrito para dejar claro que no ha retenido a sus hijas contra su voluntad, como así se ha presentado denuncia ante la policía. “Joe y Sophie tuvieron una reunión cordial el domingo pasado, 17 de septiembre, en Nueva York, cuando Sophie vino para estar con las niñas. La impresión de Joe sobre la reunión fue que habían llegado a un acuerdo”. Pero estaba equivocado, pues su ex se personó en una comisaría para denunciarle, porque desde el día 20 de septiembre las está “reteniendo indebidamente” y de forma “injusta” para que la actriz de ‘Juego de Tronos’ no pueda llevárselas a Reino Unido.

En Reino Unido iban a emplazar su hogar, pues aquí estaban levantando su nueva mansión, a la que se mudarían a finales de año. Su divorcio ha trastocado sus planes, pero Sophie Turner sigue dispuesta a fijar aquí su residencia con sus hijas, tal y como desvela ‘The Messenger’. Pero no puede viajar con las niñas porque Joe Jonas se ha negado a devolverle los pasaportes de las menores, por lo que no pueden tomar un avión. Un detalle con el que estaría contraviniendo el acuerdo al que llegaron meses atrás.

Joe Jonas larazon

Pero es que él, tras la reunión mantenida hace unos días en Nueva York, había entendido que ambos “trabajarían juntos para plantear un proyecto amistoso de crianza compartida”. Si viven en países separados por el Atlántico será complicado. De ahí el entuerto. “Menos de 24 horas después, Sophie dijo que quería llevarse a las niñas a Reino Unido para siempre”, asegura el representante del artista, que ha redactado el comunicado en su nombre. “A continuación, exigió que Joe le entregara los pasaportes de las niñas para poder sacarlas del país rápidamente. Si él accede, Joe violará la orden de la Corte de Florida”, continúan detallando la magnitud del dilema, pues se “prohibía a ambos padres el traslado de las niñas. Sophie recibió esta orden el 6 de septiembre de 2023, hace más de dos semanas”.

Joe Jonas “está buscando compartir la crianza de sus hijas para que crezcan tanto con su madre como con su padre y, por supuesto, también está de acuerdo con que las niñas sean criadas tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Las niñas nacieron en Estados Unidos y han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son ciudadanas estadounidenses”, mantienen. El representante reconoce que “es un desafortunado desacuerdo legal sobre un matrimonio que, lamentablemente, está llegando a su fin. Cuando se utiliza una palabra como secuestro, es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal. Las niñas no fueron retenidas”, sentencian para dejar este punto bien claro.

Joe Jonas y Sophie Turner juntos en Nueva York. larazon

“Después de estar al cuidado de Joe durante los últimos tres meses, por acuerdo de ambas partes, las niñas están actualmente con su madre”, prosigue el escrito, que asegura que “Sophie hace esta afirmación sólo para trasladar el proceso de divorcio al Reino Unido y sacar a las niñas de Estados Unidos de forma permanente”. Además, asegura que “Joe ya ha desautorizado todas y cada una de las declaraciones supuestamente hechas en su nombre que despreciaban a Sophie. Se hicieron sin su aprobación y no concuerdan con sus puntos de vista. Su deseo es que Sophie reconsidere su dura situación legal y avance de una manera más constructiva y privada. Su única preocupación es el bienestar de sus hijas”, finalizan.