Taylor Swift y Sophie Turner juntas en Nueva York, tras su ruptura con Joe Jonas

Se abre un nuevo capítulo en el drama de la separación entre Sophie Turner y Joe Jonas. La pareja, que comenzó su relación en 2016 y celebró dos bodas en 2019, ha ofrecido relatos totalmente divergentes sobre los motivos detrás de su ruptura. Mientras el círculo cercano al cantante argumenta diferencias en el estilo de vida, los allegados a la actriz de "Juego de Tronos" señalan una posible crisis después del segundo parto de Sophie.

Lo cierto es que la pareja ha decidido poner punto final a su matrimonio de cuatro años, a pesar de compartir dos adorables hijas.

No es ningún secreto que ambos mantenían una sólida amistad con Taylor Swift. La cantante de Pensilvania, quien fue pareja de Joe durante un breve período en 2008, siempre ha mostrado su apoyo incondicional a la pareja, incluso asistiendo a uno de los últimos conciertos de su gira "Eras Tour". Taylor incluso le dedicó canciones como "Mr. Perfectly Fine" y "You All Over Me". Sin embargo, la relación amorosa llegó a su fin cuando Joe Jonas rompió con la cantante a través de una breve llamada telefónica de 25 segundos.

Este trío amistoso siempre ha sido objeto de atención por parte de los seguidores y los medios de comunicación, pero parece que ahora está en riesgo de desmoronarse. Taylor podría haberse posicionado del lado de Sophie en su ruptura con Joe. Con esto, las redes no han tardado en reaccionar a las imágenes del encuentro entre ambas jóvenes, en las que se las ve paseando juntas en Nueva York, luciendo sonrisas radiantes y caminando tomadas del brazo.

La velada concluyó con una cena en el elegante restaurante italiano Via Carota, uno de los lugares más destacados de la ciudad para disfrutar de una experiencia gastronómica exquisita.