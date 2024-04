Se filtra el vídeo de la policía entrando a casa de William Levy: "Es una locura"

Hace justo una semana que se dio a conocer que el matrimonio de William Levy y su mujer, Elizabeth Gutiérrez, llegaba definitivamente a su fin tras veinte años de relación y unas cuantas idas y venidas. Fue ella misma quien confirmó la noticia a la edición digital de "¡Hola! Américas", y teniendo en cuenta las últimas informaciones que han visto la luz, la ruptura no se estaría produciendo en muy buenos términos.

Se acaba de hacer público un vídeo de la Policía de Los Ángeles acudiendo a la casa hasta hace poco fue el hogar familiar en el que vivían Levy, Gutiérrez y los hijos que tienen en común, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Por lo visto, fue la actriz, que ahora vive con sus hijos en un apartamento, quien alertó a las autoridades después de que su benjamina intentara acceder a la vivienda para coger algo de ropa y se encontrara a su padre con otra mujer.

"Esta es mi casa y quiero que esa mujer que no sé quién es se vaya", dice Gutiérrez a la policía, insinuando que Levy está bajo los efectos de alguna sustancia, como alcohol o drogas.

La modelo y su hija adolescente, que se ve envuelta en este delicado momento, se quejan de que Levy se haya reunido con otra mujer en la que hasta hace poco fue la casa que compartían, algo que, tal y como les recuerdan los agentes, "no es criminal".

En ese momento, la hija pequeña de Levy y Gutiérrez abandona la escena y se marcha enfadada al coche de su madre. Entonces, la actriz de ascendencia mexicana explica a los agentes que la menor está pasando una etapa muy dura a raíz de la separación y que ha querido acompañarla para asegurarse de que su ex "no me toque".

Por su parte, Levy muestra una actitud colaboradora con los agentes, a quienes dice que "lo que está pasando es una locura". Incluso permite a uno de ellos acceder a su vivienda, momento en el que se detiene la grabación porque no se puede filmar en el interior de una propiedad privada.

Esta vídeo se filtra pocos días después de que "Univisión" publicara que Levy estaba "muy preocupado" por su hija pequeña porque no podía localizarla. Por lo visto, su exmujer impedía que se pusiera en contacto con ella tras uno de los muchos "altercados domésticos" que se han producido en los últimos años.