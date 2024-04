William Levy rompe con Elizabeth Gutiérrez

Lo volvieron a intentar pero no fue posible. William Levy y su mujer, Elizabeth Gutiérrez, se han separado tras veinte años juntos, según ha confirmado ella a la edición digital de la revista "¡Hola! Américas!. La pareja de actores ha decidido tomar caminos por separado tras vivir una historia de amor llena de altibajos. El ya exmatrimonio tiene dos hijos en común, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

"Actualmente no estamos juntos. Por mi parte nunca se debió a una falta de amor, simplemente creo que no soy la misma chica que hace 20 años, cuando nos conocimos", revela la actriz mexicana. "Lo que quiero en este momento es diferente. Siempre le querré, siempre le desearé lo mejor; como siempre he dicho, estando conmigo o no, quiero verle feliz".

Según informa "People", Levy ha dado por terminada la relación de manera definitiva cuando Elizabeth ha abandonado la casa familiar y se ha trasladado a un apartamento con la menor de sus hijos. Por su parte, el actor continúa en la residencia familiar en el barrio de Broward, junto a su hijo.

Aunque el cubano no es muy activo en redes sociales, ha publicado una frase muy significativa en las últimas horas. "Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás buenas historias que contar".