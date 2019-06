¿Del vídeo a “cuatro patas” a “de patitas en la calle”?

Pocas horas después de que Diego Arrabal amenazara con sacar un supuesto vídeo de María Patiño “a cuatro patas” en la boda de Belén Esteban, la colaboradora, muy afectada, tomaba la palabra en Sábado Deluxe: “Ha ocurrido algo que califico de muy grave. He recibo un comentario machista que no se podría reproducir si en lugar de yo ser una mujer, fuera un hombre. Todo por decir que hay material grabado con un móvil de la boda de Belén que Diego ofreció a las revistas y que no va a ver la luz. Diego puede decir que soy una mentirosa pero me gustaría que no intentáramos de despreciar a las mujeres con escenas que son falsas. A veces sin mover un dedo logras que el público sea consciente de quién eres cada uno. Me ha afectado muchísimo lo que se ha dicho, me he sentido humillada y despreciada”.

La periodista ha continuado su discurso con voz entrecortada, asegurando que “tengo callo para peleas en el barro pero esto me ha afectado mucho porque me he sentido humillada y despreciada. Lo único que me ha aliviado es que mis padres no están.” La colaboradora ha agradecido a Enma García y a Raúl Prieto, presentadora y director del programa “Viva la Vida” dónde han tenido lugar las amenazas, que la hayan llamado pero asegura que “aunque no voy a tomar medidas legales, esto no se va a quedar así. Voy a defender mi dignidad. No se puede permitir, yo le hubiera echado de plató porque nunca permitiría que se humille a nadie así”.

Surgen todo tipo de especulaciones sobre el contenido del supuesto vídeo a “cuatro patas”

El tono grave y serio de la colaboradora, que luchaba para contener las lágrimas y su respuesta, ha provocado todo tipo de especulaciones sobre el contenido del supuesto vídeo. ¿A qué se refería Diego Arrabal cuando amenazó a la periodista con sacar su vídeo a cuatro patas? ¿Está insinuando el paparazzi que María estaba perjudicada por el “agua con misterio” en la boda? o ¿se refiere, como daba a entender María, que podría haber un vídeo de alto voltaje humillante para una mujer?

Aunque las redes arden con este asunto, el posible contenido de las imágenes a cuatro patas de la periodista en la boda de Belén Esteban, la explicación podría ser muy sencilla y referirse a un hecho del que ya habló hace unos días Lidia Lozano: un traspiés que provocó que, “haciendo una gracia con un refresco María se cayera al suelo”. Lidia Lozano aseguraba entonces que si esas imágenes se vieran podrían ser malinterpretadas.

¿A qué se refiere Diego Arrabal cuando habla de un vídeo a “cuatro patas”?