En “Lazos de sangre”, la hija de la tonadillera que ahora se hace llamar Isa P., asestó la estocada definitiva a su madre al reconocer que ha mantenido contacto con el ex alcalde de Marbella, una vez que su madre acabó la relación con él. Consciente de la que se le venía encima, a pocos días de que la familia se reúna de nuevo en Cantora con ocasión del cumpleaños de Isabel Pantoja, Isa empezaba tímidamente su sorprendente confesión: “No sé cómo voy a contar esto para que a mi madre no le siente mal, pero fui a verle en un permiso”.

Lo más difícil ya estaba hecho, confesar ante la audiencia lo que, tan sólo un año antes había negado por boca de su prima Anabel y en sus propias redes sociales, cuando Maite Zaldívar aseguró que Isa seguía manteniendo contacto con el ex alcalde, a escondidas de su madre. La eterna enemiga de su madre y ex mujer de Julián aseguraba haber sido partícipe de esa relación: “no sólo me consta, sino que he sido partícipe y tengo pruebas”. Maite daba aún más detalles de una relación que escandalizaba a muchos y que era considerada una traición: "Unas veces le escribe él y otras veces ella, y han hablado en el último mes". Todo esto ocurría a espaldas de la artista, según Zaldívar, a pesar del caso Malaya y de la condena de prisión de la Pantoja.

Isa P. trató de explicar en el programa de La 1 los motivos por lo que, diez años después de la ruptura de su madre y Julián, continuó queriendo al hombre que durante unos años ejerció como el padre que nunca tuvo: “Mi madre nunca me ha dicho que le parece mal que le tenga cariño o no, pero yo le he tenido mucho cariño. Y se lo sigo teniendo”

El momento cumbre llegó cuando confesó que, durante un permiso de Julián, en el que ella estaba en Fuengirola, quedó con él hombre que arruinó la vida de su madre y le abrió las rejas de la cárcel: “fui a verle en un permiso”. El ex alcalde, que entró por teléfono en el programa, confirmó la información: “Se acercó a Marbella en un permiso y estuvimos los dos hablando sentados en unas escaleras”. Pero según su versión, en esa conversación, Isa le habría pedido que volviera con su madre: “Me dijo que por qué no volvía con su madre porque creo que fue feliz en ese momento”. Algo que más tarde desmentiría el director de Lecturas, Luis Pliego, tras recibir un mensaje de Chabelita negando la información facilitada por Julián.

Habrá que esperar unos días para saber cómo ha sentado a la tonadillera el regalo envenenado que le ha servido su hija adoptiva a una semana de que se celebre su cumpleaños en Cantora. Y conociendo las reacciones de la Pantoja, puede que su pequeña del alma pase a engrosar la amplia lista de íntimos amigos ahora vetados a la celebración. ¿Arderá Cantora el 2 de agosto?