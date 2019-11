Famosos que creías muertos pero que están muy vivos

Aunque en los tiempos que corren y gracias a las redes sociales se ha puesto muy de moda resucitar famosos fallecidos o liquidar a los vivos, es sorprendente cómo el tiempo o nuestro subconsciente acaba con todo aquel que no está en el foco mediático. Pero es interminable la cantidad de famosos de los que hace tiempo que no oyes hablar y crees muertos pero que están vivitos y coleando.

A pesar de sus 93 años, Dick Van Dyke ya se ganó la inmortalidad con “Mary Poppins” (1964) y “Chitty Chitty Bang Bang” (1968). Aunque ya no está para andar enredando en las chimeneas, hace solo tres años participó en la película “Life is boring” de Chip Godwin, título que no hace justicia a la vida que el actor ha llevado.