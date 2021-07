La policía se presenta en casa de Paz Padilla

Gente

Por todos es conocido el buen humor de Paz Padilla. La gaditana hace frente a las adversidades que la vida le pone por delante con la mejor de las sonrisas, tal y como ha demostrado en los últimos meses desde la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. La presentadora de ‘Sálvame’ se ha tomado su pérdida con mucha filosofía y le consuela pensar que mientras estuvieron juntos pudo darle “mucho amor del bueno”. El luto no va con ella, y así lo ha demostrado en el primer aniversario del fallecimiento de su “alma gemela”.

Tal y como ella y su hija Anna han expuesto en sus redes sociales, la presentadora ha organizado este fin de semana una divertida fiesta de disfraces en su casoplón de Villaviciosa de Odón, que cuenta con un terreno de más de 1000 metros cuadrados. Hasta allí se acercaron todos sus amigos y seres queridos, y por lo visto fue una celebración por todo lo alto, ¡hasta el punto de que contrataron los servicios de una charanga!

La policía en casa de Paz Padilla

Paz Padilla y sus amigos lo pasaron en grande, pero los que no disfrutaron tanto de la fiesta fueron los vecinos de la presentadora. Por lo visto, la gaditana no midió del todo bien los decibelios de la música, que se escuchaba perfectamente desde fuera de su casa y rompía con la tranquilidad habitual de la urbanización. Al parecer, uno de los residentes se molestó más de la cuenta y no dudó en llamar a la policía, que se presentó en el domicilio de la humorista para llamarle la atención.

El encuentro de Paz Padilla con la policía fue bastante distendido, y la presentadora estuvo charlando con los agentes unos cuantos minutos. Cuando se marcharon, la presentadora y sus amigos continuaron con la fiesta, aunque bajando el volumen de la música a unos niveles más aceptables. De hecho, la celebración se extendió hasta altas horas de la noche, sin más incidentes con las autoridades.