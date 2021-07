Paz Padilla, víctima del ataque de los ‘Carrasquistas’: su última polémica, al descubierto

El nombre de Paz Padilla va siempre ligado a la polémica. Para bien o para mal, la gaditana no deja indiferente a nadie y provoca los aplausos y las críticas del público a partes iguales. Durante la tarde de este lunes en Sálvame se ha producido un de los momentos con más repercusión de las últimas semanas, a raíz de que Paz pronunciase unas palabras sobre la red social Twitter que iban a dar mucho de qué hablar: “Twitter es mierda. Literalmente”, ha afirmado la presentadora haciendo referencia a un comentario de su compañera Belén Esteban.

Paz Padilla durante la tarde de este martes en 'Sálvame'

Tres palabras sobre una red social que no utiliza desde 2018, y tres palabras que le vuelven a pasar factura. Tanto ha sido así que en cuestión de minutos “Paz Padilla” se ha convertido en el sexto Trending Topic, siendo lo más comentado por los usuarios de Twitter, y no precisamente para bien. Algunos se sienten ofendidos por un comentario que consideran desafortunado. Otros la la critican simplemente por no ser amiga íntima de Rocío Carrasco. Los hay también que la han dado la razón y que le han querido quitar hierro al asunto al no verlo para tanto.

Querida Paz Padilla, como usuaria de Twitter me siento ofendida con tus palabras. Que a ti no te guste una red social no te da derecho a insultar a los que sí la usamos. Ajusta tu biodescodificación porque creo que flojea y empieza por hacer mejor tu trabajo.Te lo agradeceríamos — Ruth Gonzalez (@rgonviu) July 12, 2021

La tensión tras el ‘huracán Carrasco’ sigue presente y muchos ya no solo se posicionan de su lado o del de Rocío Flores, sino que hacen equipo con los diferentes colaboradores y presentadores. Pero pocos saben que el caso de Paz Padilla va totalmente aparte, en el sentido de que ella es una persona que vive en su mundo y le importa poco o nada lo que puedan opinar sobre ella.

Quieren acabar con Paz Padilla por permitir opinar a los disidentes que no creen en la documierda de Rociito.



Cuando la hez progre devora a uno de los suyos disfruto muchísimo. — Reina Agustina I de Fecca 👑💩 (@reina_fecca) July 12, 2021

Sra. Paz Padilla, twiter es mierda 💩 porque ha ud no la soporta ni el gato 😅porque los que ya no nos traganos su rollo de maestra yoguera, ultra zen y siempre happy, la decimos lo que piensan muchos de sus compañeros tb y no la dicen y porque hablan mal de ud 😅😅😅 — nieves gomez (@siempre_feliz69) July 12, 2021

Cabe destacar que la veterana presentadora y humorista gaditana es muy activa en Instagram, donde cuenta con la friolera de 2,2 millones de seguidores, y también en TikTok. En esta última ya se ha convertido en todo un referente a la hora de compartir sus vídeos más originales divertidos, y tiene más de 2 millones de seguidores.