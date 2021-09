Los sábados de Lomana: Madrid, la ciudad de la que habla Europa

Gente

Crónica

Esta semana ha sido un no parar de eventos con la semana de la moda en Madrid y la cantidad de desfiles. Corriendo de un sitio para otro. Ifema, el pabellón donde se hacen la mayoría de desfiles, como siempre esta animadísimo. Las personas que trabajamos nos quejamos de que está un poco lejos y se pierde mucho tiempo por el tráfico, sería mucho más práctico habilitar los preciosos edificios y palacios que tenemos en Madrid para hacer los desfiles sin necesidad de salir a la carretera con la pérdida de tiempo que supone, además sería una forma de dar a conocer lugares preciosos de nuestra ciudad. El primer desfile fue el de Jorge Vázquez, un diseñador muy querido y admirado que viste a toda la jet madrileña. Fue en el Hotel Ritz. Maravilla total, no solo por los preciosos modelos que presentó, sino también por el elegantísimo entorno, acompañado de un delicioso desayuno que podíamos tomar cómodamente sentados en el enorme salón de la cúpula durante el desfile. Jorge celebraba el aniversario de sus 20 años como diseñador. Después del desfile trabajé como reportera intrépida entrevistando a muchas de las invitadas, entre ellas Eugenia Martínez de Irujo, Sassa de Osma, Belén Junco, Margarita Vargas, Marta Hazas, Mar Flores... lo pasamos muy bien. También entrevisté a Jorge Vázquez que estaba pletórico y feliz después del desfile, arropado por sus clientas que lo adoramos. Este reportaje lo hice para «Espejo Público», en Antena 3, y tuvo muy buena acogida. Mi trabajo me hace feliz por lo variado. Imposible aburrirse por los distintos temas y el aprendizaje continuo en los medios, que obliga a mantenerse informada de todo cuando acontece.

Esta mañana he visitado la Feria de Joyería y Regalo en Ifema. Espectacular. Presentábamos una preciosa colección de joyas de la firma Luxenter. He tenido el honor de que me hayan nombrado imagen de la firma, para la que he diseñado una pequeña colección en oro y piedras de colores, que estoy segura tendrá mucha aceptación. Las piedras de color tienen propiedades que les resultarían asombrosas, incluso curativas: la amatista aleja las malas energías, es como un aura protectora, las piedras amarillas y doradas se relacionan con la luz, el sol atrayendo la salud, el optimismo y la alegría. La acogida que he sentido ha sido enorme y estoy muy orgullosa de representar una firma española que tiene franquicias y tiendas por todo el mundo. Detrás de este imperio está una mujer de enorme valía. Carmen Lizarriturri se quedó viuda con 26 años y dos hijos, a los que sacó adelante sin amedrentarse y creando esta firma. Es una mujer ejemplar y poderosa, que todo lo hace con naturalidad y sencillez, sin presunción, consiguiendo el respeto y la admiración de todos los que la conocen y trabajan con esta gran empresa. Madrid está efervescente en cultura, gastronomía, ocio; es en este momento la ciudad de moda en Europa, todo el mundo quiere venir a Madrid, aquí se ve la buena gestión de nuestra Comunidad y Ayuntamiento. Ciudad de puertas abiertas, con facilidades para que se abran nuevos negocios y empresas, se intenta mejorar la fiscalidad en la medida de lo posible para, en definitiva, mejorar la vida de sus ciudadanos. Como me decía Isabel Díaz Ayuso: «Carmen, que cuando los ciudadanos miren hacia atrás y yo ya me haya ido, piensen “mereció la pena el tiempo de Ayuso”».