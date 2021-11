Diego Arrabal vaticina el embarazo de Mery Perelló y Rafa Nadal

Gente

Conjeturas

Rafa Nadal y Mery Perelló forman una pareja de lo más entrañable y se han consolidado como uno de los matrimonios más queridos por la opinión pública. Se dieron el ‘sí, quiero’ en octubre de 2019 durante una romántica boda celebrada en el castillo de Sa Fortalesa, una construcción que se remonta al siglo XVII situada en la bahía de Pollença, muy cerca del cabo Formentor de Mallorca. Las nupcias contaron con invitados de excepción, incluyendo al mismísimo Rey Juan Carlos I. De aquel bonito día han pasado ya más de dos años, y parece que el tenista y su esposa ya están listos para dar el siguiente paso.

Al menos, así lo insinuó Diego Arrabal en ‘Viva la vida’. El paparazzi cuenta con una larga trayectoria profesional que le ha valido para hacerse con una buena agenda de contactos en las principales revistas del corazón, así que parece que habla con conocimiento de causa cuando cuenta que Rafa Nadal y Mery Perelló están a punto de publicar una muy buena noticia en exclusiva para su medio de cabecera, el mismo que cubrió su boda. “Seguramente antes de final de año lo cuenten. Es algo que les llenará de alegría y que están esperando”, deslizó el fotógrafo.

Rafa Nadal y Mery Perelló en el día de su boda

Las pistas son claras y apuntan a un posible embarazo de Mery Perelló, aunque de momento no hay nada confirmado y Diego Arrabal no quiso entrar en muchos más detalles. Además, desde el círculo íntimo de la esposa de Rafa Nadal aseguran que, a estas alturas, “ella ya se veía siendo mamá”, así que todo apunta a que la feliz pareja no se demorará mucho más a la hora de traer una nueva vida al mundo. Por su parte, el tenista nunca ha ocultado su deseo de ser padre y en más de una ocasión ha señalado que está deseando tener un hijo con la mujer que ama.

Un hogar en camino

En el año 2013, Rafa Nadal compró un terreno de 1000 metros cuadrados por valor de cuatro millones de euros, y es ahí donde se están llevando a cabo las obras del que será su hogar junto a Mery Perelló. Mientras, la pareja se hospeda en casa de los padres del tenista, sita justo enfrente del solar que dentro de poco se convertirá en vivienda. Por fortuna, el domicilio de Ana María Perera y Sebastián Nadal es lo suficientemente grande para que todos puedan convivir y mantener cierta intimidad, pero seguro que el tenista y su esposa están deseando estrenar su propio nidito de amor, y quién sabe si no lo harán con un pequeño y nuevo miembro de la familia.