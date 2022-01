Rocío Flores, contra María Patiño: “Está denunciada penalmente y no tiene credibilidad”

Rocío Flores no puede más. La joven lleva escuchando críticas contra ella y su familia desde que se estrenó la serie documental de su madre, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La última en despotricar sobre ella ha sido María Patiño, que aseguró en ‘Socialité' que la nieta de la Jurado estaba siendo utilizada por Antonio David para blanquear su separación de Olga Moreno. “Es el brazo armado de su madre”, espetó la presentadora de ‘Socialité'. Ante estas declaraciones, la aludida no ha podido quedarse callada y ha respondido con su artillería más pesada desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

Primero, Rocío Flores ha comenzado cuestionando la carrera profesional de María Patiño. “Yo no voy a contestarle porque para mí es una periodista que no tiene credibilidad ninguna”, ha señalado. Según la joven, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha mentido en más de una ocasión, razón por la que habría terminado en los tribunales: “Está denunciada penalmente”.

Rocío Flores se refiere a la ocasión en la que María Patiño acusó a Antonio David Flores de haber repartido él mismo unos cárteles con su cara en la que aparecía la palabra “maltratador”, con el supuesto objetivo de victimizarse ante la opinión pública.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

La nieta de ‘la más grande’ considera que La fábrica de la tele la tiene tomada con ella por haber “sentado en el banquillo a toda la cúpula”, y está segura de que lo único que buscan María Patiño y otros colaboradores de la productora es provocarla “para que sale y conteste, pero no voy a contestar en un plató, lo voy a hacer en el juzgado”.

Además, Rocío Flores ha querido dejar claro que no está influenciada por nadie y ha lanzado una cuestión a María Patiño: “Tú dices que yo hablo por boca de mi padre, pero, ¿y tú? ¿en boca de quién hablas?”.

Eso sí, la joven ha revelado que en más de una ocasión ha pedido consejo a su padre y a su abogado para saber cómo desenvolverse en un plató de televisión y hasta dónde puede llegar en determinados asuntos. Del mismo modo, ha reconocido que tiene “algunas discrepancias con su padre” y que en muchas ocasiones no se pronuncia sobre ciertos temas porque así se lo han pedido él u Olga Moreno: “Yo soy la primera que llego a mi casa y digo: ‘oye tengo que ir a trabajar y me van a preguntar’, pero ellos me dicen que no me meta y que no diga absolutamente nada”.