Mónica Cruz, operada de urgencia tras sufrir un accidente con un cuchillo

Mónica Cruz es una de las actrices más conocidas y respetadas del país, y además acumula una ingente cantidad de seguidores en sus redes sociales que también la ha convertido en casi una influencer. La hermana de Penélope Cruz se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram y comparte con sus fans sus mejores imágenes y algunos momentos de su día a día. Sin embargo, la artista se ha dirigido hoy a ellos para revelar que ha sufrido un aparatoso accidente doméstico que la ha llevado al hospital. Por fortuna, ahora se encuentra bien y ya se está recuperando, pero al principio la preocupación se ha extendido entre sus admiradores.

“Cuando un día normal vas a preparar la cena como siempre y de repente todo acaba como no esperabas”, ha comenzado explicando Mónica Cruz ante sus más de 200.000 seguidores de su cuenta de Instagram. Junto al mensaje ha publicado una fotografía en la que aparece escayolada y postrada en la cama de un hospital. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el accidente que la ha llevado a urgencias, sí ha dado las gracias a todos los que le han manifestado su apoyo y cariño: “Quiero dar las gracias a todos los que me habéis escrito por vuestros mensajes de apoyo”.

Al parecer, Mónica Cruz ha tenido que pasar por quirófano a consecuencia del accidente, aunque querido restar importancia a la intervención asegurando que “dentro de todo, se trata de una operación sencilla, así que en nada estaré a tope otra vez”.

A juzgar por el hashtag que acompaña su publicación, #cuidadoconloscuchillos, todo apunta a que Mónica Cruz se ha hecho un profundo corte mientras cocinaba, por lo que podría haber recibido varios puntos de sutura.

Paloma Cuevas, Carlos Bardem, Patricia Conde, Silvia Marty, Beatriz Luengo, Secun de la Rosa, Alfonso Bassave, Loles León, Eva Isanta o Belinda Washington son solo algunos de los muchísimos rostros conocidos que han querido manifestarle su apoyo a través de las redes sociales y mandarle un deseo de una pronta recuperación. “Mucho ánimo”, repetían todos.