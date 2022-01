Tamara Gorro y su decisión más drástica

Tamara Gorro ha tocado fondo. La modelo necesita desaparecer por un tiempo para volver a tomar las riendas de su vida, centrarse en su bienestar e ir recuperándose poco a poco de esa enfermedad mental, que nunca ha ocultado. La modelo utilizó su perfil en Instagram para confesar que tenía la mochila llena de piedras que poco a poco le habían hecho caer pero que con ayuda de su terapeuta y su psiquiatra volvería a levantarse. «Esta vez me he caído y me tienen que ayudar a levantarme», confesaba de forma valiente. Sin embargo, aún tendría que enfrentarse a un revés mayor, la separación de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, con quien llevaba doce años de relación y con quien tiene dos hijos, y las insinuaciones de infidelidades que surgieron a raíz del comunicado. Los dos han dejado claro en más de una ocasión que esto es tan solo un paréntesis en su relación y que esperan poder solucionar las cosas para volver a estar juntos. Por ese motivo, la presentadora ha decidido emprender un viaje, fuera de España, con destino desconocido, para desconectar y regresar con las pilas cargadas. Y con la naturalidad y sinceridad que le caracteriza lo ha anunciado en su perfil social, en el que cuenta con dos millones de seguidores, haciendo una profunda reflexión. «No se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, “no es huir, es resetear”», ha señalado.

La extronista de MYHYV necesita alejarse de todo unos días para «desconectar, coger aire y mimarme». Toma esta decisión por ella y también por los suyos, «es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo». La «influencer» ha asegurado que cuenta con todo el apoyo de los suyos porque «la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa y uno tiene que escuchar».

Para Gorro, este viaje es toda una experiencia, sabe que a su regreso le quedará aún un largo camino por recorrer, pero necesita volver descansada y «a ser posible, con cinco kilos más». En su viaje promete a su legión de fans que buscará a «esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla».

Tamara se va sabiendo que aquí a su regreso tendrá el apoyo de «todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada. Los treinta y cinco –que cumplió el pasado martes– por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando». Desde aquí le recordamos ahora uno de sus mensajes: «Viniste a ser feliz, no te distraigas».