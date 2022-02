Un libro asegura que Carrie Johnson, la mujer de Boris Johnson, es quien le controla y dicta decisiones de gobierno

El libro, de tono sensacionalista, “First Lady”, escrito por Lord Michael Ashcroft, un político conservador de Reino Unido y multimillonario, acusa a Carrie Johnson, esposa del primer ministro Boris Johnson, de controladora y de ser la responsable de muchas de las decisiones del Gobierno.

Boris Johnson, de 57 años, comenzó a salir su actual esposa Carrie Symonds, de 33 años, en 2019 y después de tener su primer hijo se casaron en mayo de 2021, tras lo que tuvieron un segundo hijo. Se trata del tercer matrimonio de Boris Johnson, al que además se le han atribuido diversos romances.

“Johnson no sabe decir ‘no’ a Carrie”, dice uno de los testimonios anónimos que aparecen en el libro, en el que se dice que el principal problema del primer ministro es su esposa. En el adelanto del libro, publicado por el The Mail on Sunday, otro de los testimonios señala que Johnson “está atrapado en una relación emocionalmente disruptiva. En el fondo, tiene miedo a lo que ella diga, le está dominando. Él ha llegado a decir en privado: ‘No hagáis nada que pueda servir para que ella me torture cuando llegue a casa. Tenéis que ayudarme. Mi vida en el hogar es miserable’”.

“Carrie me mata si no le doy el puesto a Allegra”, dice la obra que le oyeron decir a Boris Johnson cuando su mujer comenzó a colocar en el Gobierno a sus amigos a la vez que la acusan de haber provocado la destitución de cargos que no le parecían bien. Según los testimonios citados por Ashcroft, Boris Johnson tomaba decisiones políticas tras llegar a casa y hablarlas con su mujer.

“Carrie puede ser encantadora, pero siempre está maquinando algo a escondidas”, acusan a la joven, que también cuenta con testimonios, esta vez con nombres y apellidos, que la alaban. “Estamos ante el primer caso de una esposa del primer ministro comprometida como activista y con un conocimiento sobre cómo funciona la política. Carrie es muy buena como asesora. Trabajó 15 meses conmigo y sé lo buena que es”, decía John Whittingdale, ex secretario de Cultura y Deporte.