Bertín Osborne “rechazó” a Ana Obregón

La entrevista de Bertín Osborne a Ana Obregón del pasado lunes despejó las dudas de por qué rompieron su relación sentimental cuando eran dos veinteañeros.

Fue el cantante el que decidió separarse de la presentadora tras dos meses juntos. Y no es porque las cosas fueran mal, no, sino que se dieron cuenta de que era mejor quedar como amigos que continuar un noviazgo que veían que no les conducía a buen puerto.

Eso sí, los dos coinciden en afirmar que aquellos dos meses fueron frenéticos, divertidos y gratificantes… hasta que llegaron a la conclusión de que el amor había dado paso a una buena amistad.

La ruptura se produjo en buena armonía, no hubo terceras personas de por medio y esa amistad se eternizó a lo largo de los años.

Ayer lunes, durante su charla televisiva, rieron y lloraron juntos, demostrando que además de amigos siguen siendo confidentes, y que las desgracias del uno repercuten en el otro.

Ironías de la vida, en estos momentos los dos están sin pareja, y hay a quien le gustaría que recuperaran antiguos amoríos, porque se entienden a la perfección. Pero los dos saben que el pasado, pasado está, y que no cabe una segunda oportunidad.