El debut literario de Manuel, hijo de Concha Velasco: “He deseado ser invisible”

Cercano, natural e ilusionado, Manuel Martínez Velasco se lanza a la aventura de la literatura de la mano de Espasa con su primera novela titulada «Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte». Un libro que lanzó este miércoles, «escrito con mucho cariño y con mucha verdad», cuyo objetivo principal es divertir al lector de la primera a la última página. Para quien no lo sitúe, Manuel es hijo de la actriz Concha Velasco y el director de fotografía fallecido el año pasado, Fernando Arribas. Una paternidad que conocimos meses después de su muerte y que la propia Concha Velasco quiso hacer pública para acabar con todo tipo de especulaciones: «Mi padre era un señor maravilloso y yo me quité una mochila que llevaba durante 40 años al decir ‘señores mi padre es Fernando Arribas’», ya que Manuel se había criado durante toda su vida con Paco Marsó, para el que solo tiene palabras buenas pese a las polémicas que rodearon sus últimos años de vida. «Era un señor completamente desconocido para la gente, que tiene una imagen pública absolutamente desvirtuada que no coincide para nada con la realidad. Era un hombre excepcional. Es el que me ha cuidado, me ha querido desde pequeño, me llevaba al médico y al cine y al cole... Se equivocó al final de su vida, pero yo no conozco a nadie perfecto. A lo mejor no fue la mejor pareja del mundo, pero sí el mejor padre y amigo. Yo no conozco a mucha gente tan buena como lo eran Paco Marsó y Fernando Arribas», cuenta el recién estrenado escritor a LA RAZÓN.

Tal y como desvela su autor, «Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte» trata «la historia de las 24 horas previas a la boda de Diana, una chica que se da cuenta de que no está enamorada de su pareja, sigue sintiendo cosas por todos los ex que han pasado por su vida y pide un deseo al espejo de un cuarto de baño: volverse invisible. Y ese deseo se le concede». Una comedia romántica escrita en primera persona, ya que Manuel Velasco confiesa que «Diana soy yo», con un lenguaje fresco e innumerables referencias al mundo del cine, ya que hay que recordar que, además de un cinéfilo empedernido, el hijo de Concha Velasco es un reconocido guionista y director de cine, teatro y televisión. Algo que queda patente en cada una de sus 465 páginas.

Entrevista a Manuel Martinez Velasco, hijo de Concha Velasco. FOTO: Jesus G. Feria La razon

¿Cómo ha conseguido ponerse en la piel de una mujer y más concretamente de Diana?

El personaje soy yo (risas). Le he cambiado el género, pero la forma de ser soy yo: habla por los codos, organiza todo, meticuloso, muy quisquilloso con el lenguaje, perfeccionista... esto en cuanto a lo bueno. En cuanto a lo malo: ella se critica mucho, es muy dura consigo misma, se saca millones de defectos... es como su peor enemigo. En cuanto a cambiar el género... Mis mejores amigas son chicas, entonces el mundo de las mujeres siempre me ha parecido más apasionante que el de los hombres. Yo soy una persona que me considero muy sensible, y mis amigos masculinos también lo son; es decir, normalmente en la vida te sueles rodear de las personas que más se parecen a ti. Desde pequeño siempre he estado rodeado más de mujeres y mis personajes favoritos siempre son mujeres. El personaje de Diana, por ejemplo, se llama así por Wonder Woman.

Hay continuas referencias al cine en todo el libro...

Si, porque la cabra tira al monte. Al final mi mundo es el cine y quería justificar en la novela que ella habla mucho de cine porque es abogada de actores. Conozco a varias y está basado en una concretamente, que le llamé y le dije “este personaje está basado en ti por fuera, por dentro soy yo”.

¿La novela está ubicada en un lugar especial para usted?

El hotel Formentor de Mallorca es mi sitio favorito porque es el lugar donde he pasado casi todos los veranos. Lo tengo idealizado porque siempre he sido absolutamente feliz.

Dice que Diana le ha ayudado a conocerse mejor y a quererse un poquito más...

No todo lo que pasa en el libro me ha pasado a mi porque es ficción, pero como la protagonista soy yo, me ha servido para hacerme preguntas a mí mismo; que recomiendan los terapeutas el cuestionarse «Si pasara esto, ¿qué harías?». A mí me ha ayudado mucho.

Le ha servido como terapia entonces.

Si, me encantaría que tuviera éxito y me encargaran una segunda parte que se llamaría ‘Cosas que sí deberías hacer cosas antes de casarte’. Un libro pensado por y para el lector para que divierta y entretenga.

Entrevista a Manuel Martinez Velasco, hijo de Concha Velasco. FOTO: Jesus G. Feria La razon

Al igual que la protagonista, ¿alguna vez ha deseado ser invisible?

Lo deseo todos los días y a todas horas (risas). Soy una persona muy sociable, pero en una comida o sitio con mucha gente, me empiezo a agobiar. Me dan ganas de hacerme «bicho bola» e irme a casa a ver películas, que es lo que más me gusta en el mundo.

¿Y algún otro “superpoder”?

El poder con el que más he fantaseado ha sido con el de poder rebobinar el tiempo, pero no años, sino por la noche. Al meternos en la cama, rebobinar el día y arreglarlo. La humanidad sería una especie estupenda.

El libro reflexiona en voz alta sobre el amor y las relaciones, ¿cómo lo ve usted?

Siempre he intentado mantener estas parcelitas para mí, eso nunca lo cuento.

Hace un llamamiento «encubierto» a Netflix y a Blanca Suárez para una adaptación al cine... ¿ha tenido respuesta?

Con Netflix no lo he hablado, con Blanca sí. Un día se lo conté: «He escrito un libro y la protagonista dice que si lleva la vida al cine le gustaría que fueras tú». La verdad es que se rió mucho pero ahí quedó la cosa. A mí me encantaría que se hiciera una película o serie sobre mi libro, pero eso ya no depende de mí.

¿Qué opina su madre del libro? ¿Lo ha leído?

Todavía no, va despacito porque le cuesta mucho leer. Le he comprado unas gafas que tienen una luz a cada lado para que se lo empiece a leer poquito a poco, sin presión, y sobre todo espero que se divierta.

¿Cómo está tras dejar los escenarios?

Está bien, sin mucha novedad. Afortunadamente está muy tranquila con su familia, sus amigos y sus hijos. Ella sigue en contacto con su profesión, pero la vida son etapas y ciclos.

Concha Velasco se despide de su público acompañada por su hijo Manuel, a 21 de septiembre de 2021. FOTO: Europa Press Europa Press

Si la novela se llevase al cine, ¿tiene un papel pensado para ella?

Esta novela tiene personajes de entre 20 y 40 años... no hay un personaje de la edad de mi madre. En mi carrera profesional estoy agradecido de todo lo que significa mi apellido, pero tampoco me quiero condicionar.

¿Le pesa el apellido?

Para mí es un orgullo ser hijo de una persona tan querida por todos los españoles. Ser hijo de la mejor actriz que ha dado la historia de las artes escénicas, televisivas y cinematográficas de nuestro país, lo llevo con la mayor de la dignidad y el honor.

¿Esta nueva faceta literaria quiere decir que deja el teatro?

No, a mi me gusta compaginar todos los medios. Sigo trabajando en 13TV y en Onda Madrid. Además, ahora estoy preparando una peli con mi socia. Lo que me gusta de esta profesión es que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Ahora mismo no estoy haciendo teatro, pero si sale algún proyecto, por supuesto que lo hago. Se pueden hacer muchas cosas, no me cierro la puerta a nada.

Mucho éxito, Manuel