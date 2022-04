Carmen Morales: “Shaila y yo no estamos peleadas”

Son hermanas, amigas, confidentes y comparten emotivos recuerdos que emanan de sus vivencias al lado de su madre, la entrañable Rocío Dúrcal. Pero hay quien busca el morbo e intenta enfrentar a Carmen Morales y Shaila Dúrcal sin fundamentos que demuestren que existen desafueros absurdos entre ellas. Ni los hubo en el pasado, ni los hay en el presente.

Carmen , la mayor de las dos hermanas, es muy clara al respecto y asegura que «estoy muy feliz teniendo a Shaila en Madrid, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien.» Y es que el mejor legado que dejó Rocío Dúrcal a sus hijas fue la unión y el cariño entre ellas dos.

Quien dejó entrever que las dos han discutido porque ambas quieren interpretar el personaje de su progenitora en un proyecto sobre la vida de la icónica y recordada artista, está muy equivocado y no sabe de lo que habla.

La última vez que coincidí con ellas fue en un estreno y me dejaron muy claro que «estamos muy ilusionadas con la producción que se está preparando sobre nuestra madre, es una iniciativa muy bonita en la que estaríamos encantadas de colaborar. Todo lo que suponga un homenaje a ella es un motivo de satisfacción y alegría para nosotras».

Hace unos días, Carmen Morales se reía cuando le preguntamos por la noticia del presunto enfrentamiento con su hermana pequeña, y aclaraba que «las dos nos reímos muchísimo al ver lo publicado, por eso colgamos en las redes el vídeo en el que simulábamos un combate de boxeo. Nos divertimos muchísimo con esa simulación. Fue la mejor forma de desmentir una situación que no es cierta. Por eso hay que aclarar los malentendidos, para no crear malos rollos. Y entre nosotras no existe el menor distanciamiento ni un mal rollo. Respeto mucho a los periodistas, pero no hay que confundir a la gente sin contrastar lo que se publica…»

Carmen Morales

Es su tía, Fedra Llórente, que se hizo muy popular con su personaje de «La Bombí», en el desaparecido concurso «Un, dos, tres…», quien defiende a ultranza la unión entre sus sobrinas: «es una falsedad que mis sobrinas estén enfrentadas, no entiendo de donde ha salido esa noticia, porque es mentira, están súper bien, se quieren con el alma, y además Carmen Morales está muy agradecida a Shaila Dúrcal de que se haya afincado en Madrid porque así están más cerca la una de la otra y se ven mucho. Están muy unidas… Carmen vive en Torrelodones y Shaila en el piso que era de sus padres en el madrileño Paseo de la Castellana. Tiene quinientos metros cuadrados, figúrese si es grande que allí celebramos mi boda… Mi sobrina se afincó definitivamente en España y viaje esporádicamente a México o a Miami cuando tiene conciertos».

Fedra tiene conocimiento de que «se está preparando algo sobre mi cuñada Rocío, y si le soy sincera, me encantaría participar en esa producción. En cuanto a cuál de mis sobrinas se parece más a su madre, yo diría que Shaila, físicamente y en sus gestos, mueve los brazos igual, se asemeja muchísimo a ella sobre el escenario, daría muy bien para hacer el papel de Rocío. Pero sería maravilloso que pudieran intervenir las dos hermanas».

El pasado ocho de abril se kas veía juntas a las hermanas en la inauguración de una exposición de pintura en la capital madrileña. En ningún momento pudimos apreciar ni un mal gesto que diera pie a imaginarse alguna desavenencia. Al contrario. En todo momento se mantuvieran juntas, en franca armonía.

Las hermanas piensan que «hay mucha negatividad y puede hacerse daño con ese tipo de noticias falsas. Todo está muy bien entre las dos».

Rocío y Shaila Dúrcal FOTO: Gtres

Al lado de Carmen estaba su marido, Luis, quien se fundió en un fuerte abrazo con su cuñada y la pareja de ésta, el mexicano Dorio Ferreira.

Luis Guerra y su esposa Carmen Morales viven momentos felices tras superar un pequeño bache matrimonial. La hija de la Dúrcal reconoce que «tuvimos ese pequeño bache, pero las aguas han vuelto a su cauce. Luis y yo estamos perfectamente. Cuando dos personas se aman siempre se encuentran soluciones a las crisis».

Y ellos comparten todo, hasta la solidaridad con el pueblo de Ucrania. Luis es dueño de la cadena de gimnasios Holliday Gym y colabora en una elogiosa iniciativa con la ONG Mensajeros de La Paz y una asociación de bomberos de la Comunidad de Madrid, con la que ha montado un importante envío de alimentos y ayuda a los refugiados.

Por su parte, Carmen Morales, aparte de ayudar en este loable proyecto, nos confiesa que «quiero acoger en nuestra casa a una familia ucraniana. Esa guerra es terrible, horrorosa, y muchísima gente está sufriendo y muriendo. Desgraciadamente, creo que esa guerra va para largo… En cuanto sea posible, traeremos a una familia a casa.»

Lleva una larga temporada alejada de la que es realmente su profesión desde hace muchos años, la de actriz. Pero desvela que «estoy estudiando varios guiones para regresar al teatro, hay dos que me gustan mucho, ya veré por cual me decido. Tengo muchas ganas de regresar al mundo de la interpretación…» Ahora, solo queda esperar para verla otra vez de nuevo en la interpretación.