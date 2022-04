Don Juan Carlos regresa a España: primera parada, Sanxenxo, 10 de junio

Con rotundidad, nadie se aventura a asegurarlo, pero desde su íntimo amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, hasta el alcalde de la localidad pontevedresa, Telmo Martín, se muestran optimistas con la posibilidad de que Don Juan Carlos participe el próximo mes de junio en el Campeonato del Mundo de Vela en la clase 6 metros a bordo del Bribón. No hay confirmación oficial, y probablemente no la haya hasta pocas horas antes, pero según ha podido conocer LA RAZÓN, ya habría comunicado a su entorno más íntimo su firme intención de acudir a esta cita deportiva para intentar revalidar el título de campeón que conquistó en Finlandia en agosto de 2019. Sería, pues, la primera vez que el padre del actual jefe de Estado pise suelo español tras instalarse en Abu Dabi en agosto de 2020.

Aunque en los últimos días -a raíz de un tuit publicado por una vecina de Sanxenxo que contaba que se había empezado a detectar un aumento de la seguridad y de presencia policial en la zona-se llegó a pensar que el rey había pasado la Semana Santa en la localidad gallega, no hay ninguna prueba gráfica y sí desmentidos a través de algunas voces autorizadas por el exmonarca. Hablamos del periodista Carlos Herrera que en su programa, Herrera en la Cope, ya dijo que no le esperaran, «no parece que sea este fin de semana…pero no tardará mucho». También Pedro Campos, a través de Susanna Griso y en el programa de Antena 3 Espejo Público, negó la información y apuntó un «ojalá estuviera aquí». Consultado por LA RAZÓN, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín también desmintió la presencia estos días del padre de Felipe VI en la localidad.

Don Juan Carlos I FOTO: Salvador Sas EFE

Pero un paseo por Sanxenxo, que prepara con mimo y cuidado una nueva edición del Campeonato del Mundo de Vela, que tendrá lugar entre los días 10 y 18 de junio, desvela un ambiente de optimismo. «Se trata de una competición de gran repercusión internacional, donde acuden importantes regatistas. Se celebrarán dos regatas, el trofeo y el mundial, y en esta última es donde el Bribón tiene grandes posibilidades de repetir triunfo», cuenta Alejandro Varela, jefe de Comunicación de la regata y mano derecha de Pedro Campos. «No te puedo confirmar si don Juan Carlos vendrá o no. Llevo oyendo ese rumor desde finales del año pasado», concluye. Lo que sí deja claro es que el rey siempre ha estado pendiente de todo lo que concierne a esta y otras regatas, pues llama por teléfono con asiduidad. También se muestran optimistas en el restaurante del hotel Rotillo, donde su cocinera, Manicha, ha preparado durante años miles de caterings y de comidas para Don Juan Carlos y Pedro Campos. «Encantados si viene», dicen.

Lo cierto es que Don Juan Carlos está totalmente al día del calendario de la competición y de la puesta a punto del Bribón. Y es que, sin duda, la firme intención de la tripulación es revalidar el título de campeón mundial por segundo año consecutivo; ya disponen de dos campeonatos europeos. Para ello, según ha confirmado el propio Pedro Campos, el rey está entrenando y ha adelgazado: «Físicamente me cuentan que está muy bien porque acude al gimnasio con asiduidad». Lo que no puede hacer Don Juan Carlos es entrenar en Abu Dabi con barcos de la categoría, pues en los Emiratos no existe este tipo de embarcación. De ahí que se pueda especular con el día exacto en el que el exmonarca llegue a Sanxenxo: al menos, según las fuentes consultadas, debería entrenar tres días antes de que comenzara la competición oficial, eso situaría la fecha entre los días 10 y 11 de junio, pues la primera de las pruebas tendría lugar el martes, 14 de junio. No se descarta, tampoco, la presencia de la infanta Elena, que ya participó en la competición en el año 2017 y que podría acompañar a su padre durante su estancia en España.

Visita a Josep Cusí en Barcelona antes de la regata

Algunas informaciones apuntan a que, antes de viajar hasta Sanxenxo, Don Juan Carlos haga parada en Barcelona para visitar a su gran amigo Josep Cusí. El armador sufrió un ictus en enero del que está en fase de recuperación, y mantiene contacto diario con el rey Juan Carlos