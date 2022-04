El Photoshop con el que Don Juan Carlos recuerda a Doña Sofía

En plena Semana Santa una fotografía del Rey emérito con las Infantas Elena y Cristina y sus hijos respectivos en Dubai fue la gran sorpresa y fuente de todo tipo de memes. Y no por el hecho de reunirse parte de la familia junto al padre y abuelo, sino por la historia que hay detrás. La imagen la publicaron los medios y se destacaba como noticia principal la reunificación. Unas fechas donde todos estaban de vacaciones y, por lo tanto, podían viajar a cualquier lado. En este caso el grupo estaba formado por los Urdangarin Borbon –Juan, Pablo, Miguel e Irene–, la prima Victoria Marichalar y las respectivas madres. Froilán tenía otros planes y faltó a la cita a pesar de ser el nieto predilecto de Don Juan Carlos. Esta preferencia viene marcada por el trato, y ya se sabe que el roce hace el cariño. Junto con Victoria, a la que la familia y amigos llaman Vic, han sido los que más tiempo han pasado en Zarzuela a raíz del divorcio de sus padres. Hace años, uno de los detalles que trascendió de esta relación, cuando el chico era un adolescente un tanto disperso, era la línea directa que tenía con el Rey que en aquel entonces era titular de la Jefatura del Estado. Cada vez que necesitaba hablar lo llamaba sin interferencias de protocolo. Por eso, una vez que la imagen se hizo pública, la siguiente pregunta era dónde estaba Froilán.

Esta cuestión quedó enseguida desfasada al analizar la foto de familia. El Rey, en medio, con buen aspecto y su inseparable muleta que, a pesar de lo que se ha dicho, no estaba torcida, sino que el bastón tiene esa forma para ser más ergonómico. Después, el examen visual se centraba en Irene y su vestido idéntico al que también tiene en su armario la Infanta Sofia. Sus zapatillas Golden Goose, un modelo muy moderno y sus pulseras. A continuación venía el análisis de Victoria, que pasaba el brazo por encima de los hombros del abuelo y se distinguía su mano pintada con henna. De las Infantas Cristina y Elena, nada destacable. Los tres chicos, muy en su estilo estético. Hasta que, ¡¡ayyy!! Pablo Urdangarin no tenía piernas. Habían desaparecido su extremidades y eso trajo consigo el pensar en un fotomontaje y que, en realidad, no estaban todos, pero había que dar imagen de unidad. Una vez que comenzaron las especulaciones se distribuyó otra foto de familia ya con Pablo en estado de revista y con dos piernas.

El Rey emérito acompañado de su familia en Abu Dabi FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

¿Qué había pasado? Pues ni más ni menos que para que no se identificara el lugar concreto donde se había tomado la foto alguien del grupo había editado la imagen. Después nadie supervisó el error. El artífice del «apaño» fue uno de los nietos Urdangarin que se encargó de limpiar el fondo. Esta aplicación permite colocar al personaje fotografiado donde prefiera. Lo mismo una playa paradisiaca que una lujosa estación de esquí. En este caso solo había que difuminar el fondo y así lo hizo. Una vez que comenzaron los comentarios y los memes en las redes sociales dicen que Don Juan Carlos se lo tomó con humor y dijo algo así: «A ver si aprendéis de vuestra abuela (Doña Sofía) que ella sí sabe utilizar el Photoshop».

El comentario real tenía que ver con la felicitación navideña institucional de los reyes en 2005 posando en uno de los salones de Zarzuela junto a sus nietos. Como ha sucedido con la foto de Dubai, también hubo sorpresa gráfica: a Victoria Federica le faltaban los brazos. Juan Urdangarin sujetaba en los brazos a Irene, a punto de caerse, y el Rey aparecía en una postura rara. Y tanto Don Juan Carlos como Doña Sofía vestían la misma ropa que en la foto oficial de presentación de la Infanta Leonor unos días después de su nacimiento. Con el tiempo, se supo que, al no poder tener a todos sus nietos con ella, la Reina se había encargado del estropicio gráfico. Se dijo también que era el producto de un curso de Photoshop. Tampoco nadie supervisó la foto y el christmas institucional se convirtió en chascarrillo.

Los últimos comentarios «conspiranoicos» sitúan a Don Juan Carlos en Sanxenxo de incógnito. Las «informaciones» no cesarán hasta que se deje ver allí sin photoshop.