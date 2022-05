Belén Ro burla la censura de Instagram y muestra el resultado de su operación de pecho

Cada vez son más las mujeres que deciden pasar por quirófano para mejorar la imagen de sus mamas, y Belén Ro ha sido una de los numerosos rostros conocidos que se ha sumado a este retoque estético. “Belén Rodríguez se acaba de operar los pechos y parece ser que se los han dejado preciosos. Ya que estaba anestesiada quería aprovechar para colocarse unos hilos en el cuello, pero el doctor se enfrascó tanto con los pechos que prefirió dejar lo otro para otro momento. Mejor. No hay nada más placentero que vivir anestesiado”, anunció Jorge Javier Vázquez en su columna de ‘Lecturas’.

El pasado fin de semana, Belén Ro se presentó en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para compartir sus primeras impresiones tras su operación de pecho, y a juzgar por sus declaraciones, parece que la colaboradora está encantada con el resultado. “En estos momentos tengo los pechos más bonitos de España, con el permiso de María Patiño...”, bromeó una de las periodistas más polémicas de la pequeña pantalla.

Desde el programa se emitió un fotomontaje que mostraba una reconstrucción digital de cómo han quedado los pechos de Belén Ro, y la periodista ha compartido la imagen a través de sus redes sociales. Llama la atención que la tertuliana ha conseguido burlar la estricta censura de Instagram, que no consiente la exhibición de las mamas femeninas al desnudo.

Aunque se trata de un fotomontaje, Belén Ro asegura que está dispuesta a mostrar el resultado de su operación estética cuando se recupere. Ahora, la intervención es reciente y su pecho todavía no luce la imagen que pretende llegar a tener.

No es la primera vez que Belén Ro pasa por ‘chapa y pintura’ para verse mejor, y la propia colaboradora aseguró que tampoco será la última: “Me he hecho de todo un poco... Y poco me he hecho, ¿eh? Voy a seguir”.

Entre las intervenciones estéticas a las que Belén Ro se habría sometido, según un reputado experto en la materia consultado por el portal ‘Jaleos’, se encuentran el aumento de pómulos mediante ácido hialurónico y la eliminación de arrugas con toxina botulínica -conocida popularmente como bótox-.

En una ocasión, la colaboradora se presentó en el plató de ‘Sábado Deluxe’ con el rostro visiblemente inflamado y muchos usuarios en redes sociales comentaron que podría tratarse de los efectos secundarios de una nueva intervención. Lejos de mostrarse preocupada, se tomó la situación con humor y explicó: “He comido boquerones en vinagre y me ha dado una reacción alérgica, pero me ha pinchado un médico guapo Urbason y ya estoy fenomenal”.