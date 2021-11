Belén Ro sentencia a los Flores: “Su negocio es la imagen de familia unida”

Gente

Tajante

Belén Rodríguez, conocida también como Belén Ro, ha dedicado, una vez más, muy duras palabras a la familia Flores. A la periodista le une una gran amistad con Rocío Carrasco, y aunque siempre se ha mostrado a su favor, se ha convertido en una de sus máximas defensoras desde que se estrenó la serie documental en la que, entre otras cosas, la primogénita de la Jurado aseguró haber sufrido maltrato físico y psicológico de parte del padre de sus hijos. Ahora, la colaboradora de ‘Sábado Deluxe’ ha vuelto a dar la cara por su íntima en una entrevista en la revista ‘Lecturas’ en la que no ha hablado nada bien de Antonio David, Rocío Flores y Olga Moreno.

La periodista ha comenzado celebrando que por fin se haya confirmado la noticia de que Antonio David y Olga Moreno han puesto fin a su relación, barajando la posibilidad de que podrían haberlo ocultado “toda la vida” si la revista no lo hubiera publicado. Según Belén Ro, la ruptura desmonta la principal fuente de ingresos de la familia, una especie de ‘chiringuito’ basado en el paripé de unión y cariño. “Me alegra que se descubra. Han creado la imagen de familia unida frente a la mala madre (Rocío Carrasco) y es su negocio, de los tres”, sentencia la tertuliana.

Antonio David Flores en una imagen reciente FOTO: Chema Clares GTRES

De este modo, Belén Ro no solo dirige sus críticas hacia Olga Moreno y Antonio David, sino que también se muestra de lo más implacable contra Rocío Flores, la hija de su íntima amiga, a quien considera cómplice del sufrimiento por el que Rocío Carrasco ha pasado a lo largo de los últimos años. “Ahora será la víctima, pero ha contribuido a machacar a Rocío durante 25 años, y la niña tampoco me da pena porque ha contribuido a machacar a su madre y ha participado en el juego de su padre. Son los tres iguales”, asegura tajante la periodista, justo después de señalar que no siente “ninguna pena” por las lágrimas que la joven vertió en ‘El programa de Ana Rosa’ después de que Antonio David confirmara en pleno directo su separación de Olga Moreno.

Lo cierto es que la familia Flores está pasando ahora por uno de sus peores momentos desde que se estrenó la serie documental de Rocío Carrasco. A la reciente separación de Olga Moreno y Antonio David se le suma el sobreseimiento de la demanda que Rocío Flores interpuso contra La fábrica de la tele por hacer pública su sentencia condenatoria por propinar una paliza a su madre en el año 2012.