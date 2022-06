Terelu Campos, Carmen Borrego, una reunión secreta y un pacto

Terelu Campos y Carmen Borrego han tenido muchas idas y venidas. Durante un tiempo han protagonizado multitud de enfrentamientos familiares en la pequeña pantalla pero, desde hace unos meses, parecía que habían firmado el tratado de paz hasta que, tras la boda del hijo de la hija pequeña de María Teresa Campos, volvieron a surgir tiranteces entre las hermanas. Ambas tienen la piel cada vez más fina y por eso decidieron tener una reunión secreta ellas dos para hablar sobre la familia.

Terelu Campos ha sido la encargada de revelar la cena que mantuvo con su hermana y llegaron a un acuerdo por el bien de su madre. “Debemos hacer esto para que mamá esté más contenta y más feliz”, confesaba la hija mayor de María Teresa Campos. “Hemos hablado del cuidado de mi madre”, decía Terelu en ‘Viva la vida’. La periodista y Carmen Borrego han establecido unas normas que van a cumplir para que María Teresa Campos esté contenta y feliz y no las vea pelear en televisión. Las hermanas han firmado un tratado de paz por el bien familiar y pretenden que sus hijos también lleven a cabo lo que han pactado.

En esa cena, también tuvieron tiempo para hablar de todas las peleas que había protagonizado últimamente y se dijeron a la cara las cosas que les habían molestado: “Si yo he hecho esto, te pido disculpas. No tenía esta intención. No te preocupes. Ese tipo de cosas entre hermanos”. Ahora, después de haber puesto las cartas sobre la mesa, parece que Terelu Campos y Carmen Borrego se van a esforzar en mantener la paz y la armonía familiar.

La madre de Alejandra Rubio también ha hablado del futuro de María Teresa Campos y de sus próximas entrevistas, tema que le preocupa porque lo único que quiere es protegerla.” Ya me conocéis. Yo tengo una manera de ser que no puedo evitarlo. Instintivamente, soy muy protectora. Me nace y me sale así. No solo con mi familia, con mis amigos me pasa igual. Acción y reacción inmediata. Yo creo que a María Teresa hay que dejarla ya”, confesaba.