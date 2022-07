Santiago Segura: “Mis hijas son guapísimas, no se parecen a mí”

El próximo jueves día 14 se estrenará la tercera entrega de la saga cinematográfica “Padre no hay más que uno”, protagonizada por Santiago Segura, sus dos hijas, Calma y Sirena, y Toni Acosta, y que es una de las más exitosas de los últimos años.

Santiago promete ”muchas risas, líos, embrollos, situaciones divertidas, travesuras de los niños… y la aparición del actor Carlos Iglesias, en el papel del padre del personaje de Toni, y ya le queremos como si fuera de la familia”.

¿Una saga que tendrá nuevas entregas?

En principio, esta película completa una trilogía. Pero si es un éxito grandísimo, podríamos hacer más películas en el futuro.

¿Cómo valora el trabajo con sus hijas?

Los hijos, hasta que tienen catorce años, están muy unidos a sus padres, pasan mucho tiempo juntos, y son momentos que hay que aprovechar al máximo. Imagínate la ilusión que me hace pasar más tiempo con ellas. Además, estoy muy contento con su trabajo de interpretación en mis películas. Me aterroriza pensar en el momento en que las dos levantarán el vuelo, es algo que aterroriza a cualquier padre.

¿Quieren continuar en el mundo interpretativo?

A Sirena le fascina mucho este mundo, pero Calma no demuestra tanto interés como su hermana. Me dijo que si el rodaje era en verano o en vacaciones escolares, que intervendría, pero que si no priorizaría sus estudios. Que no quería perder las clases. Me asombro tanta responsabilidad…

Toni Acosta, Santiago Segura, Diego García-Arroba Márquez "El Cejas", Luna Fulgencio, Calma Segura, Sirena Segura, Carlos G Morollon, Martina D´Antiochia y Loles León FOTO: J.I.Viseras GTRES

¿Cuál se parece más a usted?

Físicamente, creo que Calma, pero yo creo que ninguna se parece a mi, porque las dos son guapísimas, y yo, comparado con ellas, soy un monstruo. Son unas bellezas, por eso todo el mundo me dice que son como su madre.

Ha vuelto a engordar por exigencias del rodaje.

Ocho kilos. Los amigos me comentan que estoy mejor así, pero los pantalones que me ponía antes ya no me valen. Y de camiseta uso la talla M, cuando antes tenía la S. Estaba feliz, me sentía un chaval. Y ahora me veo como un chavalón. Pero soy ancho de tórax, fuerte, no gordo.

¿Nunca tuvo complejo de gordura?

Más que complejo, es la realidad. Y he sido consciente de mi gordura. Sin complejos absurdos.

Aparte del estreno de su película, Santiago admite que “seguiré colaborando en programas de televisión y en la gira teatral con José Mota y Florentino Fernández, que me lo paso muy bien”.

Con Toni Acosta tiene muy buen feeling.

Buenísimo. La considero como de mi familia, la adoro. Es que llega al rodaje y te alegra el día.