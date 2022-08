Rocío Flores presenta al nuevo “bebé de la casa”: “Qué regalo de la vida”

Rocío Flores está de enhorabuena. Ya venía anunciado desde hace tiempo que esperaba con mucha ilusión y alegría el nacimiento del bebé de una de sus más allegadas, y por fin ha llegado el día. A través de sus redes sociales, la nieta de la Jurado ha compartido unas bonitas imágenes en las que presenta a sus más de 790.000 seguidores al recién nacido. “Ya está aquí el bebé de la casa. No os imagináis lo precioso que es. Me tiene enamorada”, ha señalado la influencer junto a la publicación.

Para Rocío Flores, este bebé ha sido “un regalo de la vida”, y es que a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco le encantan los niños. De hecho, suele pasar mucho tiempo con su hermana pequeña, Lola, y presume de esos bonitos momentos familiares a través de sus redes sociales. Además, ella misma ha revelado en varias ocasiones que le gustaría ser madre joven.

Rocío Flores, encantada con la llegada de un nuevo bebé FOTO: @rotrece Instagram

“Me encantaría tener un bebé. Yo a mi padre se lo he dicho, que quiero otro hermanito. Me han dicho que no, así que les he dicho que o me dan un hermanito o tienen un nietecito… ¿Por qué te crees que vino Lola al mundo? Porque fui superpesada diciendo todo el rato ‘quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano’. Hasta que Olga no se quedó embarazada yo no paré”, dijo mientras concursaba en “Supervivientes 2020″.

Unas palabras que Antonio David Flores confirmó en el plató del reality show: “Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”.

Pese a los rumores que sonaron hace un tiempo, la relación de Rocío Flores y Manuel Bedmar parece ir viento en popa. ¿Será el momento en que piensen en formar su propia familia?