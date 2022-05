Rocío Flores teme no poder tener hijos tras someterse a la lipoescultura: “Me da miedo”

Casi dos meses después de someterse a una lipoescultura, para retirar por completo la grasa que le sobraba, Rocío Flores se ha sincerado con sus seguidores en las redes sociales sobre lo difícil que está siendo el post-operatorio. “No pensaba que era tan doloroso”, confesaba en un primer momento aunque asegura que no se arrepiente de su decisión.

La colaboradora de “El Programa de AR” ha respondido a las dudas de sus seguidores y ha enseñado las secuelas que todavía arrastra. Flores confesó que entró con 57 kg en quirófano y que a día de hoy ya ha perdido 4 kilos: “Me lo noto sobretodo en la ropa”, afirma.

El proceso de recuperación de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sido más lento del esperado ya que durante la operación se produjo una complicación sobre la que no ha querido dar más detalles. Todavía hoy utiliza una faja de neopreno durante las 24 horas del día que deberá ir retirando poco a poco.

“Los diez primeros días son cruciales, no puedes hacer nada prácticamente sola. Yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa con el intervalo de intentar andar un poco por la cocina. Había veces que no podía con el dolor que tenía, pero eso depende de cada persona”, ha explicado en Instagram.

Rocío Flores ha señalado que aún tiene cicatrices de los puntos y, de momento, no se atreve a enseñar su cuerpo sin la faja ya que “estoy regular. Tengo inflamación en el abdomen y en la zona de los flancos se han creado bultos”. Algo relativamente habitual en este tipo de intervenciones y que requiere de masajes drenantes, según afirman en la clínica Menorca.

Entre las revelaciones más sorprendentes que Ro ha hecho a sus fans es que tenía que ir al baño de pie. “Aprendí con la faja de cuerpo entero. Tenía un agujero”, detallaba.

Otro seguidor le pregunta si después de la operación podrá tener hijos, a lo que ha contestado, con temor: “La verdad, para serte sincera, no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta. La siguiente revisión le pregunto”.