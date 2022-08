“Los Jueves Rosas”, con Marina Esnal: La gran mentira de Rocío Carrasco que da la razón a Chayo Mohedano

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. Bienvenidos a “Los jueves rosas con Marina Esnal”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen.

Capítulo 23

En este nuevo episodio desvelamos la situación actual de Anabel Pantoja tras dejar atrás su etapa en ‘Supervivientes’. La sobrina de Isabel Pantoja concedía este miércoles una comentada exclusiva en ‘Lecturas’ donde, sin duda, ha dado un paso atrás en lo que a sus sentimientos respecta.

Algunos dicen que su amor por Yulen Pereira es más que evidente, mientras otros sostienen que sigue enamorada de su todavía marido, Omar Sánchez, tras ser testigos de su último reencuentro en ‘Déjate Querer’. Aquí, para variar, no compartimos ni barajamos ninguna de esas dos opciones.

Por su parte, Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, quiere seguir haciendo carrera televisiva. Pese a que ella presume de ser agente funerario, cosa que es totalmente cierta, la realidad es que sus apariciones en la pequeña pantalla no han hecho otra cosa que comenzar.

Gema Aldón en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

En la entrevista que concedió la pasada semana, la gaditana apenas contó nada de lo que se esperaba de ella, jugó a la ambigüedad y no fue clara. Que se lo llevó calentito y no pasa nada. Gema va midiendo (y le van asesorando) en cada paso que da, dosificando sus declaraciones para seguir facturando, todo ello a costa de la familia de su hermano pequeño, entre los que se encuentran Gloria Camila y Ortega Cano, entre muchos otros..

Por último, y no por ello menos importante, damos un toque de atención a Rocío Carrasco tras sus últimas declaraciones dirigidas a su prima, Rosario Mohedano. La heredera universal de Rocío Jurado reconoce que fue ella la que se opuso a que Chayo participase en la polémica última gala que protagonizó Rocío Jurado poco antes de fallecer, y cuya organización corrió a cargo de la propia Rocío en colaboración con su marido, Fidel Albiac.

Rosario Mohedano y su prima, Rocío Carrasco FOTO: Gtres

“Y ahora... tengo que recordar cuando me llegó el rumor que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío Siempre’. Sus palabras fueron: ‘Prima, si te crees esto es que no me conoces’ (Pues no, no te conozco). Al tiempo has reconocido que era verdad... Siempre defendió que ella fue quien quería y quien no quería era uno de TVE ”, ha deslizado recientemente la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Marta Boira, experta en belleza, cuenta todos lo entresijos de los secretos de belleza de Sofía y Leonor de Borbón, y también los de Victoria Federica.

No os perdáis cada semana “Los jueves rosas”, el podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.