Lucía Fernanda: “Trabajar con C. Tangana ha sido todo un aprendizaje”

No hay más que escuchar sus canciones para caer en la cuenta de que Lucía Fernanda proviene de una familia de artistas. Lleva la música en su ADN, aunque, profesionalmente, prefiere no vincularse con su mediático apellido. Hija del célebre Antonio Carmona, decidió probar suerte en la industria sin el apoyo que el famoso apelativo le habría supuesto. De momento, no le ha ido nada mal… Acompaña a C. Tangana en su gira y acaba de publicar el tema “Alili”, con Sami Duque, otra joven promesa del flamenco urbano.

-¿Cómo surgió la idea de colaborar?

Esta canción es árabe con raíces de mí, de flamenco, de mi familia y yo. Quería una colaboración de alguien que se asemejara a estas raíces, y creo que Sami Duque las tiene a su manera y salió su nombre en el estudio. Le mandé el tema, le escribí por Instagram y le encantó.

-En sus discos y temas fusiona el flamenco con otros ritmos urbanos y muchos la comparan con Rosalía. ¿Cómo lleva esos comentarios?

Las comparaciones no aportan nada al arte ni al crecimiento cultural que estamos teniendo en nuestro país ahora mismo, como con Rosalía o C. Tangana, que nos están abriendo puertas en América para que otros podamos hacer nuestra música y caminar en el mismo camino. Además, las comparaciones son odiosas.

-Parece que lleva la música en su ADN. ¿Su padre le ha dado algún consejo? ¿Le pide opinión antes de sacar un nuevo trabajo?

Yo sí, siempre le pregunto a mi padre. Puede ser que algún día me diga: ‘Oye, pues no me gusta este tema’, y a lo mejor lo saco igualmente si me gusta mucho, pero, hasta ahora, todo lo que he hecho a él le ha gustado. A mí me importa muchísimo la opinión de mi padre y de toda mi familia en general. Como la familia, no hay nada en este mundo .

-¿Cree que su apellido le ha beneficiado en su carrera o le supone más bien un hándicap a la hora de ‘estar a la altura’?

Por eso me quité el apellido y mi nombre artístico es Lucía Fernanda. Quería lanzarme al mundo del arte y la música como una persona ajena a cualquier cosa, pero no lo veo un hándicap. Es un regalo venir de la familia que vengo de artistas, que admiro y siempre voy a admirar.

-¿Siempre supo que quería dedicarse a la música o tenía pensado un plan B?

Desde chiquitita sabía que quería dedicarme a la música. Me ponía delante del espejo a cantar, a bailar y a querer ser artista. Soñaba con estar sobre un escenario. Es verdad que he trabajado en otras cosas porque la música me daba mucho respeto por venir de la familia que vengo, pero, gracias a Dios, se me quitaron esas ideas y he podido ser libre y hacer lo que he querido siempre.

-¿Se esperaba el éxito que ha cosechado en tan poco tiempo? ¿Hasta dónde espera llegar?

No me lo esperaba para nada, empecé con mi guitarrilla y mis cosillas… Nunca pensé poder estar en la gira que estoy ahora mismo con C. Tangana y trabajar con Sony y que apuesten por mí.

-¿Qué supuso colaborar con C. Tangana en su carrera? ¿Cómo surgió?

Surgió a raíz del “Me maten” con mi padre. Él nos escuchó a mi hermana, a Juanito, a mi familia y a mí, y le gustó el rollo de los seis Carmona, y de ahí nació todo. Para mí, trabajar con él ha supuesto todo un aprendizaje que he podido absorber de él y de los artistas de los que se rodea.

-¿Con qué artistas le gustaría colaborar en el futuro? ¿Se imagina probando otros estilos?

No me veo haciendo heavy metal, por ejemplo, pero me encanta fusionar distintos estilos musicales y ver qué nace. Al final, yo vengo de la fusión. Me gustaría colaborar con mujeres fuertes que apuesten también por lo suyo. Hasta ahora solo he colaborado con hombres…

-También ha hecho sus pinitos en la interpretación... ¿Volveremos a verla actuar o prefiere dedicarse plenamente a la música?

La interpretación siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, nunca me he formado, pero me encantaría poder formarme algún día y dedicarme a ello. Si tuviese tiempo, lo haría… Ojalá.

-¿Alguna persona especial en la que se inspire a la hora de componer temas como La manta, Por ti o Felicidad?

Yo me inspiro en la vida, en las situaciones, en los pensamientos, en las historias de los demás y en las mías propias también. “Felicidad”, por ejemplo, es de mis primeras canciones que compuse con mi guitarra de jovencita, y es una canción peculiar. Es triste pero te habla de la felicidad, y es un tema que compuse prácticamente llorando. Es muy sentida, así que me inspiro en mis propias emociones y pensamientos.