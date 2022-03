Yolanda Font: “Estoy muy enamorada de Antonio”

Micaela, la hija de la actriz Yolanda Font y el actual vicepresidente de Iberdrola, Antonio Miguel Carmona, todavía no ha nacido, pero ya tiene una vida sociolaboral de lo más ajetreada. Según su madre, «ya ha estado en un festival flamenco, en un rodaje internacional y sobre la pasarela». El festival flamenco fue en Florida Park, Madrid, donde actuaron desde La Mary de Chambao a Estrella Morente, pasando por Enrique Heredia , el Negri. Y lo presentó la misma Yolanda Font. Con la película, Font hace referencia a «The Man from Rome», basada en la novela de Arturo Pérez Reverte «La piel del tambor», que cuenta en el reparto con Amaia Salamanca y Paul Guilfoyle, de CSI, entre otros. Yolanda tiene en esta cinta un papel de reparto. Y la pasarela fue la de la diseñadora María Lafuente durante la última Semana de la Moda de Madrid donde Yolanda desfiló embarazada de ocho meses.

El nombre Micaela es un guiño tanto al padre de Yolanda, el hoy difunto doctor Miguel Font, como al padre de la niña. «Es que el segundo nombre de Antonio es Miguel, Antonio Miguel Carmona», relata. La pareja lleva junta más de dos años y asegura que está «muy enamorada». Se conocieron en un estudio de radio. Aunque él ha contado que ya la había fichado antes. Al parecer, la vio por primera vez cuando desfilaba en la Bridal Fashion Week hace más de dos años. Preguntó : «¿Quién es esa modelo?» y se quedó con su nombre. O al menos, el que entendió que era su nombre: Laura Font, porque lo oyó mal.

Unas semanas más tarde, ambos coinciden en los estudios de Radio Inter donde, tanto ella como él tenían programa. Se intercambiaron los teléfonos a petición del directivo y al poco tiempo le escribió por WhatsApp con la excusa de que quería entrevistarla en su programa. Yolanda asegura que le pilló desprevenida y le dijo perpleja: «Pero yo no soy nadie como para ir a tu programa». A lo que él le aseguró que había seguido su trayectoria y le insistió que la quería entrevistar. Yolanda tiene un humor que engancha porque nunca distingues si es un punto de «naïveté» o de autocrítica mordaz. Ella insiste: «A día de hoy sigo creyendo que la información la sacó de Google, aunque él lo niegue». El programa de radio en cuestión era de entrevistas a personajes destacados, desde José Luis Martínez-Almeida a Manuela Carmena, pasando por Ramoncín. Con la excusa de organizar la entrevista, la convenció para ir a comer juntos. «Cinco comidas más tarde, todavía no habíamos hablado de la entrevista», dice entre risas. «Aún así, yo iba encantada y me fui enamorando poco a poco». ¿El final fue feliz? «Sí, finalmente hubo entrevista», relata. Y de ahí a una relación que ha culminado en la espera de un bebé.

Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona FOTO: Instagram

Bulería tuvo la primicia

Yolanda Font está muy unida a su perrita Bulería, que según asegura fue la primera en darse cuenta de que estaba embarazada. No es broma. Al parecer, el bichón maltés de seis años que nunca se separa de ella empezó a comportarse de una manera extraña. «Llamé a su criadora porque no entendía qué le estaba pasando, saltaba y quería estar todo el rato en brazos, cerca de mi tripa, y al poco tiempo me enteré de que estaba embarazada. No podía ser casualidad», asegura.

¿Tiene miedo de que su perrita pueda tener celos? «En absoluto. Yo ya he dicho que donde vaya la niña, va la perra. Ya tengo un carrito de bebé en el que caben las dos». Y antes de que alguien se eche las manos a la cabeza, decir que esta raza canina es conocida por su pelo hipoalergénico.

Yolanda, hija de la querida figura de la alta sociedad Koky Font, se graduó en periodismo en una universidad norteamericana, acudió al prestigioso laboratorio de teatro William Layton, interpretó a la Julieta de Shakespeare sobre los escenarios londinenses, ha participado en numerosos largometrajes, ha desfilado para grandes modistos españoles, ha representado a España en premios internacionales como los World Music Awards, hace poco protagonizó una aclamada web serie internacional sobre el confinamiento y en cuanto tenga a la niña, se pondrá manos a la obra como imagen de la nueva marca de «prêt-à-porter» Ban-dress, del diseñador Santiago Bandrés.

Yolanda Font. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

La semana que viene hará su «baby shower», una merienda reducida para sus amigas más cercanas, para celebrar el futuro acontecimiento. Pero nada de «cupcakes» de colores y galletas en forma de zapatitos y pijadas, «acabo de encargar una tarta de Nutella», nos cuenta. ¿Y cómo lleva los preparativos de la llegada de Micaela? Como muchas madres primerizas, todavía tiene una idea idílica de la maternidad. «A día de hoy, mi idea es disfrutar lo máximo de mi hija. Para ello pretendo dormir con ella y prescindir de ‘salus’ (enfermeras a domicilio). También es verdad que tengo a mi madre siempre cerca. Es mi gran apoyo». Hija y madre llevan muy unidas toda la vida, tanto que nunca se ha independizado, hasta ahora. «He viajado mucho, y he estado viviendo fuera, pero en Madrid siempre he estado en casa de mi madre», explica. Como inciso, decir que la casa en cuestión tiene unas medidas como para que madre e hija hagan vidas independientes y que «mi madre siempre ha sabido compaginar el ser mamá con tener una vida social. Que es algo que creo muy necesario. Ser buena madre es saber cuándo estar y cuándo no. Desde que murió mi padre, cuando tenía diez años, mi madre ha hecho una labor impresionante conmigo y con mi hermano. A veces pienso, ¿lo hubiese hecho yo igual? ¿Voy a ser tan madraza como ella? Eso espero».

Y ahora mismo, Koky, que se une a nuestra charla, está al pie del cañón. Ha aguantado las subidas y bajadas de las hormonas del embarazo de su hija y hasta ha tenido un momento ‘Bricomanía’. «Hasta ha sacado la antigua cuna de mi hermano. Es una cuna de mimbre con dosel y vestida con lazos y encajes». Minimalista no es. ¿Y Antonio Miguel ya ha visto dicha cuna? «El pobre Antonio está tan liado con su trabajo, que no procede llamarle para hablarle de biberones y lacitos. Siempre está ahí para lo importante y sé que va a ser un gran papá».

¿Está preparada para dar a luz? (Pregunto mientras interrumpo su clase de parto online). «Me dieron un libro sobre la maternidad y a qué atenerme. Lo empecé a leer y lo dejé. Hay cosas que prefiero no saber», dice riendo. ¿Entonces de compresas tocológicas y braguitas desechables no vamos a hablar? Pregunto. «Literalmente, tendría que mirar qué es eso», contesta. ¿Pensabas ir al hospital con sus conjuntos lenceros de La Perla? «No», dice entre risas. Pero yo no lo descarto. Porque Yolanda es todo delicadeza y glamour, pero del bueno, del antiguo, como del Hollywood de los 70. Te llama «cariño», solo tiene buenas palabras para todo el mundo y jamás la verás en chándal. Es más, me la imagino yendo al hospital a dar a luz enfundada en un traje de costura de Santiago Bandrés, del que es musa, mientras repasa en su cabeza su próximo guion.