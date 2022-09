Confirmado: Rihanna, estrella en el descanso de la Super Bowl 2023

Es la vuelta de Rihanna a los escenarios. La cantante de Barbados ha anunciado que será la protagonista del intermedio de la Super Bowl 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, tras haber sido madre junto a A$AP Rocky.

La artista se había tomado un tiempo de descanso tras su último LP, “Anti”, publicado en 2016. Ha sido la propia artista la que ha anunciado su participación en la Super Bowl, a través de su perfil en las redes sociales.

El mensaje no ha podido ser más directo y claro: su mano sosteniendo la pelota de fútbol americano en un fondo blanco y un mensaje en el que solo ha ñadido un punto.

La publicación no cuenta con ninguna descripción y llegaba horas después de que TMZ diera a conocer que la nativa de Barbados se encuentra en negociaciones para encabezar el show de medio tiempo del evento más importante de la National Football League (NFL).

No es la primera vez que el nombre de la artista se ve relacionado con la NFL, pues la cantante fue elegida previamente para realizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII en Atlanta, oferta que rechazo y que fue Maroon 5 los encargados de amenizar el descanso.

Según explicó Rihanna en 2019 para la revista Vogue, el motivo por el que se negó a aparecer fue para apoyar la causa de Colin Kaepernick, jugador de la NFL que se arrodilló durante el himno estadounidense como protesta al racismo, motivo por el que la Liga lo sancionó y advirtió con hacer lo mismo a todo aquel que lo siguiera. “Claro que rechacé la propuesta, no podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Quién gana? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de tal forma”, dijo la cantante en aquel momento. Tras la salida de Pepsi, actualmente, es Apple Music el patrocinador del espectáculo.