Marina Theiss, la joven brasileña que supuestamente besa a Íñigo Onieva, desmiente que sea ella

“Me igustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días”, comienza el mensaje de Marina Theiss, la joven brasileña que presuntamete protagoniza el vídeo que ha causado la ruptura del compromiso entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

“Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotos y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulado y publicando”, continúa.

“Estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales. Insisto en que los medios de comunicación cesen de inmediato con estas falsedades y asocaciones inapropiadas con una situación que no me concierne”, matiza la “amiga” de Onieva.

Finalmente, Theiss expresa su deseo de que la relación entre la marquesa de Griñón y el empresario se mantenga. “Les deseo a Íñigo y a su pareja lo mejor en su relación. Y a aquellos que me están enviando mensajes de odio por algo que no sucedió espero que encuentren la verdad y la paz en sus corazones”.

De momento, ni Tamara Falcó ni Íñigo Onieva han vuelto a hacer declaraciones. Falcó reaparecerá hoy en un acto público y Onieva parece, según su madre, muy afectado por la decisión de la ruptura.