Tamara Falcó confirma así que no quiere volver a saber nada de Íñigo Onieva

Todos los ojos están puestos en Tamara Falcó e Íñigo Onieva desde que publicaron las imágenes en las que el empresaria aparecía besando a otra mujer en un festival de Estados Unidos, pocas horas después de anunciar su compromiso. Muchos se preguntaban si la marquesa de Griñón sería capaz de perdonar a su pareja o confiar en sus excusas, pero parece que no está dispuesta a darle otra oportunidad. Tal y como LA RAZÓN ha publicado, la socialité no quiere seguir adelante con el enlace y ha cancelado todos los preparativos. En cuanto a su relación con el que hasta ahora sido su novio, todo apunta a que ha decidido separarse.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han dejado de seguirse en redes sociales, y una ruptura en las plataformas digitales suele verse reflejada también en el mundo real, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado a la pareja.

Fuentes cercanas a la marquesa de Griñón aseguran que está destrozada y que no para de llorar. Tamara Falcó había puesto mucha ilusión en la boda y creía que por fin había encontrado al amor de su vida. “Es una persona muy buena, honesta y generosa. No se merece este palo”, cuentan a este periódico desde su círculo más íntimo.

Su boda ideal

En su pasada intervención en “El Hormiguero”, Tamara Falcó desveló algunos detalles sobre su futuro enlace, como que se llevaría a cabo en 2023, en la finca del El Rincón que heredó de su padre. Fue en ese mismo programa donde señaló hace varios meses que no le gustaría que su boda fuera multitudinaria. “No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1.000 personas y eso sí que me parecería una pesadilla... La verdad es que no lo sé... A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda”, apuntó entonces. Por desgracia, sus planes se han visto truncados...