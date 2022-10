Antonio David contesta a Irene Montero: “La Justicia no me llevó a juicio”

Poco después de la emisión del primer capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que aseguró haber sido víctima de violencia de género de parte de Antonio David Flores, la ministra de Igualdad se pronunció en su cuenta oficial de Twitter y dio por verdadero el testimonio de la hija de la Jurado. Sus declaraciones levantaron cierta controversia por el hecho de que un cargo público acuse directamente a un ciudadano que no ha sido juzgado de forma oficial, y lejos de retractarse, Irene Montero volvió a señalar al malagueño como un maltratador.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

“Vi el documental como toda España. Me dijeron que tenía que verlo porque iba a haber un caso de violencia de género. Yo no tenía ninguna información previa porque no sabía cómo era el programa, pero la verdad es que tanto yo como mi equipo, a los que les pedí que lo viesen porque era una emisión en prime-time, no dudamos ni un minuto de que era un caso de violencia de género y de que ella era una víctima de violencia de género”, explicó Irene Montero en “Menudo Cuadro”, un podcast presentado por David Andújar y David Insua.

1 No sabía de que iba

2 Me dijeron que tenía que verlo porque había una víctima.

3 No tenía información de nada

4 Les pedí al equipo del ministerio que lo vieran

5 Una mujer famosa podía ayudar a dar visibilidad.

Un show fabricado por GOBIERNO/PRODUCTORA#YoMeRebelo13O pic.twitter.com/Sm95w3TeE3 — Jero (@Jero20033756) October 13, 2022

Ahora, Antonio David Flores se ha valido de su cuenta oficial de Twitter para contestar a la ministra de Igualdad, a quien ha recordado que no ha sido juzgado como maltratador. “Vivo en un país dónde la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La Justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto: ¿nadie va a parar esto?”, ha sentenciado el malagueño.

Vivo en un país dónde la Ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto, ¿Nadie va a parar esto? @desdelamoncloa #YoMeRebelo14O #mareaazul — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) October 14, 2022

No es la primera vez que Antonio David Flores carga contra Irene Montero por este asunto. De hecho, decidió llevarla a los tribunales y, en junio de 2021, se dio a conocer que Bruselas admitió a trámite su demanda por vulnerar su presunción de inocencia.