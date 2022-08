¿Por qué interesan tanto los looks de la Reina Letizia hasta en vacaciones? Juan Avellaneda nos da las claves

Doña Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España y esposa del Rey Felipe VI, ese sería el título completo de la Reina Letizia, sin embargo, en España, hay una cosa que interesa, por encima de todo, los looks de la Reina Letizia. Sí, así es, evento al que asiste, look que se hace viral. Los medios de comunicación, las redes sociales, los puntos de ventas, todo se dispara. Doña Letizia es la única mujer en España en capaz de revolucionar la moda en cuestión de segundos. Si nos paramos a pensar, es la mejor influencer de nuestro país y eso, es para comentarlo.

Cuando nos preguntamos por qué importan tanto los looks de la Reina Letizia, se nos vino una persona a la cabeza y no dudamos en descolgar el teléfono y llamarle. Hablamos con Juan Avellaneda, diseñador y experto en moda, para preguntarle acerca del estilo de la Reina Letizia y por qué no descansa su estilo, ni en vacaciones: ‘Realmente, ahora mismo, solo se puede comentar a Doña Letizia, porque está todo el mundo en bikini’, afirmó entre risas el diseñador. Pero, realmente, lleva razón. La Reina Letizia, que se encuentra de vacaciones en Mallorca, con el resto de la Casa Real, es una de las mujeres más comentadas en los últimos días (y durante el año) pero, ¿por qué es tan importante el estilo de Doña Letizia en la actualidad? ‘En vacaciones, es el momento en el que podemos ver a la Reina Letizia con un look más casual, más cercana y más relajado. Hay gente que ve a la Reina de vacaciones y la toma como referente, entonces es importante, es alguien en quien se inspiran’, comenta Avellaneda.

La Reina Letizia es una abanderada de las firmas españolas y eso, entre los diseñadores de nuestro país, se comenta y se agradecer, de hecho, Juan Avellaneda, comentaba que es importante contar con la moda nacional para darle visibilidad: ‘Es de mucha ayuda cuando se pone firmas locales como, por ejemplo, hizo con Charo Ruiz, en la recepción del Palacio de Marivent’, confirma Juan. Además, en muchas ocasiones, se ha comparado a Doña Letizia con las royals internacionales y eso gusta mucho en España, es una manera de llevar nuestra moda, más allá de nuestras fronteras. Aunque, según confirma Juan Avellaneda, las casas reales internacionales, beben mucho de los looks que la Reina Letizia muestra: ‘La Reina Letizia es un referente bastante único y avanzado de Reina. Cuando llevó el vestido ‘cut out’, por ejemplo, era un vestido acorde y en el que se puede enseñar piel, ¿por qué no?. Tenía mucha presencia y el momento era adecuado. Si te fijas hay un código de vestimenta en las casas reales, más o menos, todas, siguen unas líneas. Pero, pienso que unas y otras se inspiran entre ellas’.

Además, durante estos días hemos podido ver a la Reina Letizia paseando con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, por las calles de Palma de Mallorca, con looks mucho más relajados y alejados de los clásicos vestidos protocolarios que podemos ver en otras ocasiones. Las vacaciones es un buen momento para acercarse al pueblo y transmitir cercanía: ‘Yo creo que la intención es crear proximidad y la gente se pueda ver reflejada en ella y eso lo consigue’, aclara el experto.

La reina Letizia visita la Cartuja de Valldemossa como parte de sus vacaciones, este lunes en Valldemossa, Mallorca. EFE/ Ballesteros FOTO: Ballesteros EFE

Lo que si que es cierto es que la Reina Letizia se ha convertido en una referente de moda en España y fuera de nuestro país. Es una de las royals más deseada por las firmas de moda y cualquier diseñador o estilista estaría dispuesto a vestirla: ‘Yo si me llaman de la Casa Real, vestiría a Doña Letizia’, declaraba Juan Avellaneda entre risas.

Pero, quien sabe si en un futuro no muy lejano podríamos confirmar esta fusión moda-realeza y si la Reina podría vestir un extravagante diseño del diseñador. Lo que tenemos claro es que el estilo de la Reina Letizia importa y estamos encantados de tener una de las reinas más estilosas de las monarquías europeas.