¿Por qué Rosalía dejó plantada a la prensa en los Premios 40 Music Awards?

Anoche se celebró la gala de los Premios 40 Music Awards en el WiZink Center de Madrid. La ceremonia reunió a las estrellas más importantes de la música nacional e internacional en una de las veladas más esperadas del año. Personalidades como Juanes, Dani Martín o Manuel Carrasco asistieron a celebrar ceremonia entre amigos y compañeros de la industria. El plato fuerte de la noche era, sin duda, Rosalía, artista con más nominaciones de la noche. La expectación era máxima y la emoción de poder disfrutar de la cantante más internacional de nuestro país se palpaba en el ambiente.

Pero, para sorpresa de todos los asistentes, la catalana no desfiló por la alfombra roja. Fue una de las primeras en acceder al palacio de deportes en una limusina y, tras hacerse las fotos de rigor en el photocall, desapareció, dejando a todos los medios de comunicación con la miel en los labios. En la alfombra roja del evento se aglutinaban decenas de medios españoles e internacionales que esperaban unas declaraciones de la artista pero, para sorpresa de todos, no pudo ser. Esto supuso un cierto malestar entre la prensa ya que era una de las cantantes más esperadas. Aunque se desconocen exactamente los motivos por los que no atendió a la prensa, lo cierto es que su ausencia en la alfombra podría deberse a que ella fue la encarga de abrir la gala con una espectacular actuación y quizá tuvo que irse rápida para preparar su show.

Rosalía FOTO: MARISCAL EFE

Rosalía, como era de esperar, fue la gran triunfadora de la noche con su ‘Motomami’ y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando recibió uno de los galardones de la mano de Pedro Almodóvar, con quien ha trabajo y ha seguido desde que comenzó toda su carrera y admira profundamente. La artista catalana se ha sentido muy agradecida en todos sus discursos con todos sus fans y con los que la han apoyado y lo siguen haciendo. Cualquier reconocimiento que reciba la cantante es bien merecido y, sin duda, se ha ganado ser una de las embajadoras más internacionales de nuestro país, siendo, a día de hoy, una de las personas más influyentes del panorama musical a nivel mundial.