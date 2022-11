Santi Millán, seis meses después de su vídeo sexual: “Se consiguió identificar a los culpables”

Seis meses después de la filtración del vídeo sexual de Santi Millán con una mujer rubia que no era su esposa, el presentador continúa con su discreta vida personal y su éxito profesional. Mientras que las redes sociales se revolucionaron, tanto él como su mujer, Rosa Olucha, optaron por quitarle hierro al asunto y pasar página, aunque investigar quién fue el responsable de dicha filtración.

Ahora, cuando ya casi se ha olvidado la polémica que persiguió al presentador de ‘Got Talent’ durante días, Millán ha hablado sobre ello en una entrevista para ‘El Televisero’, donde ha asegurado se consiguió identificar a los culpables: “Es un tema del que no hay mucho que decir. El proceso judicial sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo. Pero lo único bueno que si puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables”.

Tras la vuelta a los directos de ‘Got Talent’, tras dos años sin poderlos hacer por la pandemia, Santi Millán confiesa a dicho medio que afronta esta etapa con “ilusión y muchas ganas”. Aunque por el momento desconoce si habrá novena edición del talent show, el actor y presentador asegura que está “dispuesto a que me lleguen proyectos”. “De todas formas, no me puedo quejar porque estoy trabajando mucho y en proyectos que me llenan y que me hacen feliz”, sentencia.