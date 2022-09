Santi Millán, dos meses después de su vídeo sexual: “Estoy trabajando con mi abogada”

Santi Millán fue víctima en el mes de junio de la filtración de un vídeo sexual con una mujer rubia que no era su esposa. Las imágenes revolucionaron las redes pero el actor y su familia optaron por quitarle hierro y pasar página, aunque eso sí, descubriendo quién fue el responsable de la filtración de la grabación. «Estoy trabajando con mi abogada», ha dicho a “Semana” el presentador de televisión.

Santi Millán

Santi Millán afirma que el proceso está abierto y que la justicia llegará en algun momento, ya que se trata de un delito. «Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Esto cuando salga la sentencia, que imagino que saldrá, igual han pasado tres o cuatro años. Lo que espero es que los medios se hagan eco de la sentencia que del delito», añade.

«Voy asumiendo las cosas. Yo creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia a algo que no la tiene», confiesa a la revista sobre cómo se encuentra. El actor continuá con su pareja Rosa Olucha que fue su principal defensora cuando se filtraron las imágenes.