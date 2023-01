Beatriz Carvajal vuelve a la tele: “Me gustaría trabajar de nuevo con mi hija Montse”

El pasado día de Nochebuena celebró su setenta y tres cumpleaños, una edad que Beatriz Carvajal no aparenta ni por asomo. La veterana actriz sigue al pie del cañón, ni se le pasa por la cabeza abandonar definitivamente la profesión, y a principios del 2023 se producirá su regreso a televisión.

“Será en la serie de TVE ‘La casa Guadiana’, continuación de otras dos en las que también intervine, ‘La casa Tramontana’ y ‘La casa Monte Perdido’. Es una producción de carácter policiaco, y mi papel, Caridad, es maravilloso. La protagonista principal es Megan Montaner y mi personaje habla con el suyo, pero no se sabe si es real o irreal, si está en la imaginación o en la realidad”, cuenta a LA RAZÓN.

Le han ofrecido otra serie, pero “de eso no me dejan contar nada, de momento. Cuando pueda hacerlo te hablaré de ella, es un proyecto que seguro que va a gustar. Y sigo con la función teatral ‘Otra vida’, con la que estoy haciendo bolos por España”.

-¿Dónde se siente mejor, en la tele o en los escenarios?

La obligación de una actriz es hacer de todo, pero reconozco que me gusta muchísimo el teatro.

A Beatriz le gustaría “trabajar de nuevo con mi hija Montse, con la que ya coincidí en la serie ‘Compañeros’ y en la obra ‘Los diablillos rojos’. Es una actriz maravillosa”.

La actriz Beatriz Carvajal FOTO: Jero Morales EFE

-¿Cómo está pasando estas Navidades?

Muy bien, con mi familia, como siempre, con mis hijas, hermanos y sobrinos. Tengo un chalet muy grande y vivo sola. Estoy pensando en venderlo. Conforme me voy haciendo mayor, necesito menos espacio.

-Acaba de cumplir setenta y tres años y está estupenda...

Estoy feliz, a gusto y en muy buena forma. Es verdad que no aparento mi edad. Ya estoy jubilada, pero me doy de alta cada vez que me sale un trabajo. Estoy divina, y no es que me cuide mucho, pero gozo de una salud muy buena. Todo el mundo do me echa menos años de los que figuran mi carnet de identidad.

Es consciente de que “los personajes de gente mayor los tenemos que hacer los jubilados, no los van a hacer jovencitos con peluca. Quién mejor que nosotros para interpretarlos”.

-¿Mantiene contacto con compañeros de cuando era humorista?

Hace tantísimos años de esa etapa de mi vida que perdí esos contactos.

-Es más de estar en casa con los suyos que de asistir a actos sociales...

Sí, no soy de ir a eventos ni a fiestas. No me gusta ese mundo. Lo mío es trabajar, subirme a un escenario, rodar… no el tonteo, ni el ir de fiesta en fiesta. Esto no me ha gustado nunca.