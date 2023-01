El “¡no jodas!” de Cayetano Martínez de Irujo cuando supo que su madre tenía novio

Cayetano Martínez de Irujo ha sido el primer invitado al programa “Chester” que conduce Risto Mejide. El hijo de la fallecida duquesa de Alba ha desvelado cómo se encuentra de salud tras haber sido sometido a once operaciones en dos años y cómo es su relación con sus hermanos. Además, ha repasado divertidas anécdotas como cuando el actual duque de Alba le dijo que su madre tenía novio: “Viene Carlos y dice que nuestra madre tiene novio… ¡No jodas! ¡Cómo va a tener novio con 84 años! Es que es un personaje...”.

El conde de Salvatierra se convirtió en la mano derecha de su madre en los últimos años. Sin embargo, tras su fallecimiento fue defenestrado por su hermano Carlos, que heredó el título de duque de Alba. “Posiblemente en la edad media estaría en un castillo o decapitado. Hablo con Carlos, me escuchó pero no me dijo lo que yo esperaba escuchar. Trabajé cinco años para la Casa de Alba y él se ha llevado el 60 por ciento de eso. Me trató como si hubiera sido un empleado corrupto en vez de un hermano. Me acusó de ser desleal, lo que no es cierto”. El conde ha acusado a Carlos de no cumplir con los últimos deseos de su madre: “Ella dejó dejó dos o tres voluntades escritas que no se han cumplido, porque no son vinculantes”.

“Gracias a que el administrador que era una gran persona, Gerardo, ese hombre sí que era honesto. Me siguió pagando seis o siete meses sin que lo supiera mi hermano, porque si no al segundo mes no habría tenido ni para pagar el colegio de mis hijos”, ha revelado a Risto Mejide.

Actualmente vive volcado en sus propios negocios. “Vivo de la agricultura básicamente. Estoy subido en el tractor todo el día, entre la finca grande, otra mediana en Córdoba, dos plantaciones (una de mi hermano Fernando, que hemos hecho un lobby conjunto)... Y eso es lo que me sostiene. Tengo otra pequeña inversión que me ayuda bastante, inversión financiera”.

Los malos tratos sufridos durante su infancia le dejaron marcado hasta el punto de impedirle tener relaciones con las mujeres. Por eso, decidió marchar a Estados Unidos donde se sometió a un tratamiento intensivo. “Llegué con mi maleta afrontando mi realidad, hay que ser muy valiente para hacer eso. No puedes fumar, te quitan el móvil… Mucha gente se va. Fue durísimo, aguanté cinco semanas, haces unas terapias fuertes. Había momentos que de lo que estaba llorando me faltaba la respiración”.

Entre las mujeres que han ocupado su corazón, Genoveva Casanova ha sido su única esposa y madre de sus hijos. Además, mantuvo una relación con Ana Obregón, Mar Flores o la Infanta Elena. De ella asegura que no le gustó que revelara su relación en sus memorias: “A ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro, porque no se sabía, fue todo oculto y secreto. Yo lo tenía claro desde el principio. La infanta Elena es una grandísima persona, la tenía muy cerca en el ambiente hípico y en tres meses me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor”.

Actualmente mantiene una relación con Bárbara Mirjan: “Es la primera vez que he sido capaz de una relación de verdad con más de 50 años, imagínate, y antes es que no podía. Y es muy importante. Hemos crecido juntos. La conocí con 18 años y yo en el comienzo de mi nueva vida. Ella 18 años, yo 53... No daban dos duros por nosotros, pero esto se va consolidando. Bárbara es muy madura”, ha contado.