Exclusiva. Hablamos con Cayetano Martínez de Irujo: “Ni en el peor de mis sueños, nuestra madre esperaba el distanciamiento entre sus hijos”

Mañana domingo será un día muy especial para Cayetano Martínez de Irujo, una fecha para recordar especialmente a su madre, la Duquesa de Alba, de la que hoy se cumple el séptimo aniversario de su muerte. El quinto hijo de la fallecida, se reunirá en la Iglesia de la Hermandad de los Gitanos con muchos de los amigos de su progenitora para dedicarle una Misa en su recuerdo.

Cayetano habla en exclusiva para La Razón y confiesa su pesar “por la ausencia de mis hermanos este domingo. Qué quiere usted que le diga, que es más que sorprendente, ¿no le parece? Pero no deseo entrar en polémicas…Yo entiendo que no puedan venir a Sevilla todos mis hermanos, pero sí podrían hacerlo algunos. Que cada cual lo interprete como quiera. Yo hago esa Misa, mía para mi madre. Y quien quiera venir que venga, y quien no que no aparezca.”

¿Cómo recuerda a su madre?

La tengo en mente todas las horas del día, aprendí muchísimo de ella y tengo impregnada toda su forma de pensar, su forma de ver las cosas…

Ella unió a todos sus hijos por el bien de la Casa de Alba.

Luchó toda su vida para ello. Por so me cuesta entender ahora tantas cosas que han sucedido. Pero no hay más remedio que respetarlas…

¿Estaría dolida por los desafueros ocurridos entre sus hijos?

Eso seguro, no me cabe la menor duda. Ni en el peor de sus sueños se esperaba eso, los distanciamientos y las discrepancias entre sus hijos. Esta desunión… Bueno, ya se ha calmado la situación, dentro de lo que cabe, las cosas están volviendo a donde tenían que volver…