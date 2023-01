Los emotivos homenajes del clan Flores en el día que Lola Flores hubiese cumplido 100

Lola Flores hubiese cumplido el 21 de enero 100 años. Hace un siglo que nació una de las figuras más importantes de la historia popular y cañí española, un símbolo que se ha convertido en leyenda por su arte. La Faraona fue la matriarca de uno de los clanes más importantes del panorama español y todos sus descendientes han triunfado en el mundo de la música y de la interpretación. Este año, por fin, va a abrir el esperado museo en Jerez dedicado a la artista, su localidad natal, coincidiendo con el aniversario de su 100 cumpleaños.

Sus hijas, Lolita y Rosario Flores, han aprovechado esta fecha tan importante para homenajear a su madre a través de sus redes sociales, dedicándole unas preciosas y emotivas palabras. “100 años no es nada, tú eres eterna mami, eres eterna, infinita y genial, siempre te echo de menos, estos días te he visto tanto en la tele, en los periódicos, en la radio te he oído, he visto como te reías, te movías y mirabas, que te he tenido presente todo el tiempo. Gracias en tu nombre a todos los que te han hecho estar viva estos días y cerca de nosotros, a la prensa en general, a tus fans, a todas las cadenas y a todos los profesionales. Mamá, creo que te fuiste de este mundo sin saber lo infinitamente grande que eras, Te quiero, feliz cumple, LOLA FLORES”, escribía Lolita en su cuenta de ‘Instagram’ junto a una foto de su madre.

“Qué viva Lola Flores para siempre, Universal!!! 100 años no son nada, VIVIRÁ ETERNAMENTE” titulaba Rosario Flores también junto a un vídeo de la artista bailando. Elena Furiase, su nieta, tampoco se ha querido detrás y le ha dedicado unos emotivas palabras a su abuela, de la que heredó el talento para la interpretación. " Sigues viva entre nosotras, entre nosotros, tu familia, tu gente, el mundo entero o parte de él… No te veo, pero te siento, y te celebramos como si estuvieras aquí..que lo estás! En algún lado, invisible pero muy a la vista. Eres centenaria, y serás eterna! Poco a poco descubro algunas cosas que tengo de ti, algunas que heredé y que espero mantener siempre. Ole ole, mi abuela. Vuestra Lola Flores”, escribía junto a una emotiva fotografía familiar.

Los tres post se han llenado de mensajes de respeto, cariño y admiración por Lola Flores y por todo el clan. La Faraona sigue siendo una de las artistas más importantes y queridas de la historia de España y su memoria jamás será olvidada, viviendo en cada uno de sus familiares y admiradores para toda la eternidad.