Alerta: salvar la casa natal de Lola Flores en Jerez

El 21 de enero del 2023 se celebrará el centenario del nacimiento de la mítica Lola Flores, y en su tierra, Jerez, la casa en la que vino al mundo, en el 45 de la calle Sol, se va deteriorando a falta de una rehabilitación muy necesaria.

Es por eso que la plataforma «Si me queréis, restaurarme», auspiciada por Juan Carlos Gil, uno de los mayores fans de ‘La Faraona’, pretende adquirir la vivienda, arreglarla y montar en ella un museo dedicado a la artista. Para ello, quieren recaudar fondos entre los seguidores de Lola y recoger miles de firmas para solicitar que el ayuntamiento jerezano se implique en la iniciativa.

Juan Carlos explica que «hace más o menos un año estuve viendo la fachada de la casa y se encontraba muy deteriorada. Y ahora está mucho peor. Se me ocurrió crear la plataforma y pusimos un cartel allí echando mano de la frase que dijo Lola en la boda de su hija Lolita, cambiando el ‘si me queréis, irse’ por ‘si me queréis, restaurarme’. Quiero movilizar al mayor número posible de fans de Lola Flores para que, entre todos, y con ayudas oficiales, compremos la casa, que he visto que se encuentra en venta, la restauremos y, aunque es muy pequeña, montar en ella el museo homenaje a una mujer que es un símbolo de España. Es una pena que la casa donde nació esté hecha polvo y se pueda venir abajo», recalca a LA RAZÓN.

Hay una segunda iniciativa, en la que ya participa el ayuntamiento de la localidad, para crear el museo en una ubicación distinta, exactamente en la plaza jerezana de Belén, donde se encuentra el lugar que podría albergar el espacio dedicado a ‘La Faraona’ y un centro cultural anexo. Se ha elegido la llamada La nave del aceite para el emplazamiento.

Lola Flores

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y algunos concejales ya han mantenido negociaciones con la familia Flores, con el fin de calibrar las piezas que formarán parte del museo. Y se estima que su apertura será en enero del próximo año, que, como decimos, se celebrará el centenario del nacimiento de la artista.

La recogida de firmas

Volviendo al proyecto de restauración de la casa natal de Lola, la campaña de recogida de firmas ya ha comenzado. Gil estuvo impulsándola hace un mes en Jerez, pero se extenderá por toda España. Y se va abrir una cuenta en la que todo aquel que quiera colaborar ingrese lo que buenamente pueda: «El ayuntamiento de Jerez se va a dar cuenta de que este proyecto es muy serio y que no existe el menor ánimo de lucro. Todo lo que podamos hacer en recuerdo de nuestra Lola bienvenido sea. Es un acto de amor y veneración hacia una mujer irrepetible. Me voy a poner en contacto con todos los clubes de fans de Lola Flores para que intervengan en la iniciativa. Con las personas con las que ya he hablado se muestran entusiasmadas y dispuestas a ayudar.

¿Qué desembolso habría que hacer para adquirir el inmueble?

Aún no lo sabemos», incide.

Le gustaría contar con el apoyo de la familia de Lola Flores. «Es uno de nuestros propósitos, porque seguro que participarían sin dudarlo en el proyecto. Queremos hablar con Lolita, Rosario, Elena Furiase, los otros nietos», explica, mientras detalla que no llegó a conocer personalmente a la cantante. «Pero la admiro desde pequeño. Cuando ella murió yo era muy chico, pero sus canciones me han acompañado a lo largo de mi vida. Para muchos, Lola sigue muy presente… Han pasado veintisiete años de su fallecimiento, pero la llevamos en nuestros corazones. Y no vamos a parar hasta que su sueño de contar con su propio museo se convierta en una realidad. Seguro que desde allá arriba sabrá agradecer nuestro enorme esfuerzo. Es que esa mujer se lo merece todo. Y el año de su centenario debe ser muy especial. Ojalá que en el 2023 consigamos que el museo sea abierto con una inauguración por todo lo alto».

En otro orden de cosas, en abril de este año se publicaba la alarmante noticia de que el actual propietario del que fuera el pequeño hogar de Lola quería derruir el edificio, debido a su mal estado. Las autoridades locales se lo impidieron al considerar que es una casa histórica. Antes de que pueda suceder algo así, la plataforma encabezada por Juan Carlos Gil espera recaudar fondos suficientes para comprarla.