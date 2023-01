El bonito detalle que Sara Carbonero ha llevado al último adiós de Elena Huelva

Tras muchos años de tratamiento, la influencer Elena Huelva perdió la vida en la mañana del 3 de enero a consecuencia del cáncer que padecía, un sarcoma de Ewing, más habitual en pacientes jóvenes. Desde esta mañana, os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, señalaron sus allegados desde sus redes sociales oficiales, junto a una imagen en la que luce la contagiosa sonrisa que nunca borró de su cara.

La joven, que compartía los avances de su tratamiento a través de sus redes sociales, se convirtió en un ejemplo a seguir por la entereza y optimismo con los que afrontaba su enfermedad. Entre sus seguidores se encontraban muchos rostros conocidos, y tuvo la oportunidad de conocer a varios de ellos, como es el caso de Ana Obregón, Manuel Carrasco o Sara Carbonero. Con esta última formó un vínculo muy intenso, hasta el punto de que la presentadora se ha trasladado hasta Sevilla para dar el último adiós a Elena Huelva.

Sara Carbonero llega al tanatorio para despedirse de Elena Huelva FOTO: Leandro Wassaul Europa Press

Luciendo gafas de sol y un rostro visiblemente serio y apenado, la presentadora se ha dejado ver en el tanatorio hasta donde han llegado los familiares y seres queridos de Elena Huelva. Sara Carbonero ha llegado con un emotivo detalle en honor a la influencer: un bonito ramo de flores que refleja el cariño que sentía por ella.

De hecho, hace pocas horas, Sara Carbonero ha compartido en su cuenta oficial de Instagram una emotiva carta que muestra el dolor que siente ante la pérdida de Elena Huelva. “Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso. Descansa tranquila, mi niña”, ha escrito la presentadora.