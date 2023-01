Ana Obregón, Aitana, Manuel Carrasco y otros famosos, conmovidos, se despiden de Elena Huelva

Elena Huelva falleció ayer, 3 de enero, tras cuatro años de lucha contra el cáncer. La joven influencer sevilana fue diagnosticada de Sarcoma de Ewinn en 2016 y tras superar la enfermedad sufrió una recaída en 2020 que ha no ha podido superar. Desde que se ha conocido la noticia, las redes se han llenado de mensajes de agradecimiento a la joven por visibilizar la enfermedad y sobre todo por su optimismo en la lucha. Además, no han faltado mensajes de apoyo y cariño a la familia de Elena. Muchos famosos que además estuvieron a su lado durante este tiempo, han escrito también emotivos mensajes con los que han querido rendirle su particular homenaje.

Estos son algunos de ellos.

La cantante Aitana Ocaña fue muy importante para Elena Huelva y fueron constantes sus visitas cuando estaba ingresada.

Aitana Ocaña ha compartido una foto en la que aparecen ella y Elena abrazadas. “Mi niña, tú ganas siempre ganaron. Elena, que ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero”, ha escrito la artista.

Ana Obregón ha sido una de las primeras en reaccionar a la triste noticia. La presentadora ha publicado una foto en la que aparece abrazando a Elena Huelva. También le ha dedicado unas preciosas palabras en las que además ha recordado a su hijo fallecido, Aless Lequio.

Elena Huelva era fan incondicional de Manuel Carrasco. Él también la adoraba. Juntos han pasado mucho tiempo y por eso el cantante andaluz se ha querido despedir de ella. “Yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana Emi. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú”, le ha escrito Manuel en su larga carta de despedida.

Eva González se ha despedido de su niña guerrera rescatando dos fotos. La presentadora ha querido mandar un caluroso beso a Emi, la hermana de Elena y su mayor apoyo.

Desde el plató de “Sálvame” se ha comentado la noticia y Belén Esteban muy emocionada ha comentado “quiero dar el pésame a toda su familia. Y también quiero mandar un beso muy fuerte a Sara Carbonero, Manuel Carrasco y a Aitana. Ellos era un amor incondicional con ella. La vida es muy injusta y te da palos como este. Ella hablaba de su enfermedad tan abiertamente que te dejaba callada. Era muy optimista. Es una pena que se haya ido”.

“Ojalá no tener que escribir esto nunca, ojalá no tener que despedirme de ti... Qué injusto todo, tú querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje... Nos quedó un café pendiente y tantas cosas...”. Así empieza la carta de despedida que Paula Echevarría dedicada a la influencer. “Ojalá todos hagamos lo que tu más nos pediste, luchar por la investigación, esa tan importante para que esto no siga pasando”.

La presentadora Toñi Moreno también ha querido recordar lo mucho que ha aportado Elena Huelva.

Como un angelito en el cielo, así es como Juan Peña se ha referido a Elena Huelva tras conocer la noticia de su muerte.

Post de Irene Rosales FOTO: Irene Rosales Irene Rosales

“Nos has enseñado a vivir y a disfrutar de la vida”, ha escrito Irene Rosales en sus stories de Instagram.

Post de Anabel Pantoja FOTO: Anabel Pantoja Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no ha dudado en escribir sobre una foto de la influencer: “todo es tan injusto”.

Post de Violeta Mangriñan FOTO: Violeta Mangriñan Violeta Mangriñan

Violeta Mangriñán también ha expresado la admiración que ha sentido hacia la influencer y ha escrito unas palabras de apoyo para su familia.