La abogada Silvia Bronchalo arroja luz sobre su estado de salud y la actual relación que mantiene con Rodolfo Sancho

Silvia Bronchalo ha acudido a la segunda sesión del juicio de su hijo Daniel en Tailandia. Ayer, la ausencia de la madre del cocinero marcó el arranque del proceso y todo el mundo se preguntó dónde se encontraba la actriz en estos momentos tan decisivos para el futuro del joven. Ahora, su abogada en España, Carolina Castro, ha arrojado luz al asunto y ha desvelado cómo se encuentra la expareja de Rodolfo.

La letrada, muy sincera, ha explicado los motivos de la ausencia de Silvia Bronchalo:"Ella no se encontraba bien, está en Tailandia, pero no ha podido acudir por un tema de salud, en cuanto ella pueda por supuesto que irá al juicio para estar al lado de su hijo". Según Carolina Castro, la actriz ha llegado a esta delicada situación anímica por un cúmulo de cosas ya que han sido unos meses muy difíciles para ella. "Probablemente ella tiene una mezcla... Son unos momentos importantísimos para su hijo, entonces son muchos meses acumulados, ahora es la hora de la verdad, creo que ha habido un cúmulo de sentimientos, emociones más otra serie de cosas que evidentemente han pasado y le han hecho mella", ha expresado sobre el asunto.

Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo, revela cómo está su clienta tras el comienzo del juicio Europa Press

Sobre si la madre de Daniel Sancho seguirá los pasos de Rodolfo y concederá una entrevista, del mismo modo que ha hecho el actor en HBO Max, Carolina Castro ha sido muy tajante: "Yo no la veo, sinceramente. Hoy por hoy no, al final la vida nos cambia a todos, pero hoy por hoy, te digo un no rotundo, además". Además, ha declarado que, aunque lo ideal para el cocinero sería que sus progenitores se mantuvieran unidos en estos momentos tan decisivos para él, parece ser que, de momento, la relación sigue igual de rota. "Yo al señor Sancho no le conozco, eso sería lo deseable, pero hay veces en la vida que no es posible, hay que afrontar las situaciones que se tienen enfrente y tirar con ellas", ha desvelado la abogada sobre el protagonista de "El ministerio del tiempo".

Silvia Bornchalo, que se encuentra en estos momentos en Tailandia junto a Daniel, está ahora mismo sola afrontando el proceso más duro de su vida. Aún así, tal y como ha revelado Carolina Castro, estará acompañada en los próximos días. "Ella está sola allí, la semana próxima irá una compañera de despacho para arroparle, los abogados no podemos tener intervención", ha finalizado sobre el asunto.